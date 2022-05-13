На багги установили легкий противотанковый ракетный комплекс "Корсар" и два ящика боекомплекта.

Украинское конструкторское бюро "Луч" разместило фото, на которых демонстрирует вариант размещения легкой противотанковой ракетницы "Корсар". На этом варианте самодельное багги создано для двух бойцов – водителя спереди и оператора ЛПРК, который на место боевого задания может ехать пассажиром, а затем занять место наводчика.

На фото показано, как боец ВСУ разместился позади кабины, вместе с "Корсаром" на специальной платформе-возвышении над двигателем. Конечно, на ходу багги стрельба будет неточной, поэтому придется доехать на место и сделать пуск.

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Учитывая, что сзади установлены два ящика с боезарядами, можно сделать и несколько метких выстрелов. Ведь с помощью багги можно подъехать к противнику достаточно близко, а дальность стрельбы "Корсара" составляет 2,5 км.

ЛПРК "Корсар" может выстреливать два типа ракет. РК-3К с тандемной кумулятивной боевой частью уничтожают динамическую защиту бронетехники и пробивают до 550 мм танковой брони. Ракеты РК-3 ОФ оснащены осколочно-фугасной боевой частью, эффективной против бетонных укреплений и легкой бронетехники – при детонации боевая частей образует ударное ядро, которое пробивает до 50 мм брони.

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