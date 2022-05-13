На багі встановили легкий протитанковий ракетний комплекс "Корсар" та два ящики боєкомплекту.

Українське конструкторське бюро "Луч" розмістило фото, на яких демонструє варіант розміщення легкої протитанкової ракетниці "Корсар". На цьому варіанті саморобне багі створено для двох бійців – водія спереду та оператора ЛПРК, який на місце бойового завдання може їхати пасажиром, а потім зайняти місце наводчика.

На фото показано, як боєць ЗСУ розмістився позаду кабіни, разом з "Корсаром" 0 нас спеціальній платформі-підвищенні над двигуном. Звичайно, на ходу багі стрільба буде неточною, тож доведеться доїхати на місце та зробити пуск.

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Враховуючи, що ззаду встановлені два ящики з боєзарядами, можна зробити й кілька влучних пострілів. Адже за допомогою багі можна під'їхати до противника досить близько, а дальність стрільби "Корсара" становить 2,5 км.

ЛПРК "Корсар" може вистрілювати два типи ракет. РК-3К з тандемною кумулятивною бойовою частиною знищують динамічний захист бронетехніки та пробивають до 550 мм танкової броні. Ракети РК-3ОФ оснащені осколково-фугасною бойовою частиною, ефективною проти бетонних укріплень та легкої бронетехніки - при детонації бойова частин утворює ударне ядро, яке пробиває до 50 мм броні.

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