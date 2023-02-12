Переход большинства автомеломанов на штатные (интегрированные в торпедо) головные устройства не означает, что вопрос замены "головы" утратил актуальность. На самом деле можно заменить любую магнитолу, при этом часто своими силами. Специалисты по теме автозвука “Авто 24” имеют по этому поводу определенный опыт.

Понятие магнитола за последний десяток лет радикально

трансформировалось. По крайней мере ничего связанного с магнитной записью в этих аппаратах не осталось. Теперь это чаще всего мультимедийное устройство с экраном, причем нередко с большим, с возможностью чтения разных форматов записи с твердотельных носителей.

Кроме традиционных выходов на источники питания и громкоговорители, у них могут быть дополнительные провода на пульты дистанционного управления (на руле и под рулем).

Опытный инсталлятор преодолеет несколько уровней препятствий, чтобы заменить простенькую магнитолу современным гаджетом. Но есть и более простые случаи.

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Большая часть нынешних магнитол уже не относится к стандартным типоразмерам 1DIN и 2DIN. Они имеют сугубо специфическую форму лицевой панели, присущую только данной модели авто или нескольким моделям одной марки. В этой связи существует целый сегмент главных устройств, названных "штатными". Они повторяют по размерам и оформлению настоящие штатные, но имеют расширенный по сравнению с ними функционал.

Когда меняют магнитолу

Если вам самим еще не пришло в голову поменять магнитолу, мы подскажем вам, зачем это бывает нужно.

Старая "голова" сломалась. Это самый простой случай – нужно только приобрести точно такой же аппарат и заменить им неисправный, просто перестегнув разъемы.

Нужно лучшее качество звучания. Сначала следует убедиться, что в недостаточном (на ваш взгляд) качестве звука виновато именно головное устройство. Очень часто кроме "головы" следует заменить также акустические системы, а то и добавить усилитель и лучшие провода.

Хочется устройство с большим набором возможностей. Для большинства моделей авто такой можно приобрести – в стандартном типоразмере 1DIN, 2 DIN или под видом "штатной магнитолы". Но будьте готовы, что во многих случаях эти китайские штатные будут не очень высокого качества. Очень популярный способ апгрейда – установить "голову" от более богатой версии той же модели автомобиля; иногда это максимально просто, иногда приходится заново прошивать устройство.

Когда старая и новая магнитолы имеют разные штекеры, можно попытаться найти переходник. Иначе придется искать схему так называемой распиновки и резать провода.

Что нужно для замены

Достоверная информация о степени совместимости новой (планируемой к покупке) магнитолы с автомобилем. В принципе, установить можно все, но не всегда результат будет достоин потраченных усилий.

Информация о технологии разборки лицевой панели торпедо автомобиля. Нюанс состоит в том, что при неправильных действиях панели облицовки легко повредить.

Инструмент для разборки торпедо и демонтаж/монтаж магнитолы. Кроме стандартных отверток могут потребоваться специальные ключи для освобождения магнитолы из замков шахты.

Информация о распиновке разъемов . Потребуется, если не приобретается фабричный переходник с одного стандарта штекеров на другой (см. ниже). Некоторые автопроизводители используют для родной “головы” разъем собственного стандарта, а на магнитолах часто есть разъем DIN.

Штекер или готовый переходник от разъема магнитолы к штатному разъему автомобиля. Касается случаев, когда приобретенная "голова" не родная, и когда нет желания (возможности) соединять и изолировать каждый провод отдельно.

Электронный модуль для согласования штатного пульта управления магнитолой на руле с новым неродным головным устройством (в некоторых случаях).

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Изоляционная лента или термоусадочная трубка. Если вы будете резать и соединять провода, вам придется их надежно изолировать; липкой лентой это делать неудобно.

Соблюдать правила безопасности. Перед началом работы необходимо отключить аккумулятор от бортовой сети, а все соединения тщательно изолировать. Само головное устройство нужно надежно закрепить, чтобы во время пользования оно не шевелилось и не отвлекало дополнительно водителя.

Вторая возможная проблема – разборка торпедо и согласование крепления новой "головы" с имеющимся на машине гнездом или шахтой.

Как заменить магнитолу

В этой процедуре есть много нюансов, характерных для конкретной модели автомобиля. Это касается в первую очередь разборки торпедо. Но большая часть операций все же типична.

Начинайте работу, имея информацию о способе разборки, креплении аппарата и подключении проводов.

Демонтируйте лицевую панель торпедо, которая закрывает доступ к креплению головного устройства.

Найдите крепление магнитолы к торпедо. Чаще это сделано через так называемую шахту, к которой аппарат крепится либо винтами, либо защелками, открывающимися особым ключом.

После извлечения магнитолы от нее можно отключать разъем проводов и антенну.

Новую "голову" нужно сначала примерить, убедившись, что она хорошо входит на свое место, что за ней есть место для штекеров и что есть возможность зафиксировать ее винтами, желательно штатными.

Не торопитесь отрезать ненужный вам разъем от жгута проводов. Размещение проводов на штекере может помочь вам определиться с назначением каждого провода – схема распиновки подается через нумерацию на разъеме.

При подключении без разъема пайка необязательна. Но скрутки должны быть плотными и не короткими. Обязательна тщательная изоляция.

Аппарат с подключенными проводами нужно испытать на работоспособность до того, как он будет зафиксирован в гнезде (шахте). Проверьте все функции.

Лицевая панель торпедо устанавливается в последнюю очередь, когда нет сомнений в успешности подключения.

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