Перехід більшості автомеломанів на штатні (інтегровані в торпедо) головні пристрої не означає, що питання заміни “голови” геть втратило актуальність. Насправді можна замінити будь-яку магнітолу, до того ж своїми силами. Фахівці з теми автозвуку “Авто 24” мають щодо цього певний досвід.

Поняття “магнітола” за останній десяток років остаточно трансформувалося. Принаймні, нічого пов’язаного з магнітним записом у цих апаратах не залишилося. Тепер це найчастіше мультимедійний пристрій з екраном, причому нерідко з великим, з можливістю читання різних форматів запису з твердотільних носіїв.

Окрім традиційних виходів на джерела живлення та гучномовці можуть бути додаткові дроти на пульти дистанційного керування (на кермі та під кермом).

Досвідчений інсталятор подолає кілька рівнів перешкод, аби замінити простеньку магнітолу на сучасний гаджет. Але є і більш прості випадки

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Велика частина нинішніх магнітол вже не відноситься до стандартних типорозмірів 1DIN та 2DIN. Вони мають суто специфічну форму лицьової панелі, притаманну лише даній моделі авто або кільком моделям однієї марки. У зв’язку з цим існує цілий сегмент головних пристроїв, названих “штатними”. Вони повторюють за розмірами справжні штатні, але мають розширений у порівнянні з ними функціонал.

Коли міняють магнітолу

Якщо вам самим ще не спало на думку поміняти магнітолу, ми підкажемо вам, для чого це буває потрібно.

Стара “голова” зламалася. Це найпростіший випадок – потрібно лише придбати точно такий же апарат і замінити ним несправний, просто перестебнувши роз’єми.

Потрібна краща якість звучання. Спочатку треба впевнитися, що у недостатній (на ваш погляд) якості звуку винен саме головний пристрій. Дуже часто крім “голови” слід замінити також акустичні системи, а то й додати підсилювач і кращі дроти.

Хочеться пристрій з великим набором можливостей. Для більшості моделей авто такий можна придбати – у стандартному типорозмірі 1DIN, 2 DIN або в якості “штатної магнітоли”. Але будьте готові, що в багатьох випадках ці китайські “штатні” будуть не дуже високої якості. Дуже популярний спосіб апгрейду – встановити “голову” від більш дорогої версії тієї ж моделі автомобіля; іноді це максимально просто, іноді доводиться заново прошивати пристрій.

Коли стара і нова магнітоли мають різні штекери, можна спробувати знайти перехідник. Інакше доведеться шукати схему так званої розпіновки і різати дроти.

Що потрібно для заміни

Достеменна інформація про ступінь сумісності нової (запланованої до покупки) магнітоли з автомобілем. В принципі, встановити можна все, але не завжди витрачені зусилля варті результату.

Інформація про технологію розбирання лицьової панелі торпедо автомобіля. Нюанс у тому, що за неправильних дій панелі облицювання легко пошкодити.

Інструмент для розбирання торпедо та демонтажу/монтажу магнітоли. Крім стандартних викруток можуть знадобитись спеціальні ключі для звільнення апарата від замків шахти.

Інформація про розпіновку роз’ємів . Знадобиться, якщо не буде купуватись фабричний перехідник з одного стандарту штекерів на інший (див. нижче). Багато хто з автовиробників використовує для рідної голови роз’єм власного стандарту, а на магнітолах часто є роз’єм DIN.

Штекер або готовий перехідник від роз’єму магнітоли до штатного роз’єму автомобіля. Стосується випадків, коли придбана “голова” не рідна, і коли немає бажання (можливості) з’єднувати та ізолювати кожен дріт окремо.

Електронний модуль для узгодження штатного пульта керування магнітолою на кермі з новим нерідним головним пристроєм (в деяких випадках).

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Ізоляційна стрічка або термоусадочна трубка. Якщо ви будете різати та з’єднувати дроти, вам доведеться їх надійно ізолювати, і липкою стрічкою це робити незручно.

Дотримуватись правил безпеки. Перед початком роботи треба відключити від бортової мережі акумулятор і ретельно ізолювати усі з’єднання. Сам головний пристрій треба надійно закріпити, щоб під час користування він не ворушився і не відволікав додатково водія.

Друга можлива проблема – розбирання торпедо і узгодження кріплення нової “голови” з наявним на машині гніздом або шахтою.

Як замінити магнітолу

В цій процедурі є багато нюансів, притаманних конкретній моделі автомобіля. Це стосується в першу чергу розбирання торпедо. Але більша частина операцій все ж таки є типовою.

Розпочинайте роботу лише маючи інформацію про спосіб розбирання, кріплення апарата і підключення дротів.

Демонтуйте лицьову панель торпедо, яка закриває доступ до кріплення головного пристрою.

Знайдіть кріплення магнітоли до торпедо. Найчастіше це зроблено через так звану шахту, до якої апарат кріпиться або гвинтами, або защіпками, що відкриваються особливим ключем.

Після вилучення магнітоли від неї можна відключати роз’єм дротів та антену.

Нову “голову” треба спочатку приміряти, переконавшись, що вона добре входить на своє місце, що за нею є місце для штекерів і що є змога зафіксувати її гвинтами, бажано штатними.

Не поспішайте обрізати непотрібний вам роз’єм з джгута дротів. Розміщення дротів на штекері може допомогти вам визначитися з призначенням кожного дроту – схема розпіновки подається через нумерацію на роз’ємі.

При підключенні без роз’єму пайка необов'язкова. Але скрутки мають бути щільними і не короткими. Обов’язкова ретельна ізоляція.

Апарат з підключеними дротами треба випробувати на працездатність до того, як його буде зафіксовано в гнізді (шахті). Перевірте за можливістю всі функції.

Лицьова панель торпедо встановлюється в останню чергу, коли немає сумнівів щодо успішності підключення.

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