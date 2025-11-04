Укр
Ру

Как сдают практической экзамен по вождению

Практический экзамен по вождению сдают только по утвержденным маршрутам и продолжительностью не менее 20 минут.
Как сдать экзамен по вождению - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Практический экзамен по вождению

Евгений Гудущан
logo4 ноября, 18:50
logo0
logo0 мин

Практический экзамен в сервисных центрах МВД стал очень сложным испытанием для всех, кто стремится получить водительское удостоверение. После теоретического экзамена и необходимого курса подготовки в автошколе кандидат должен пройти практический экзамен в ТСЦ МВД. С первой попытки это удается очень малому количеству кандидатов.

Читайте также: В Одесской области задержали "бегунка", который предлагал "права" за $2000

Гибкость выбора места сдачи

Кандидат может выбрать любой сервисный центр МВД, который проводит экзамены, независимо от того, где была сдана теория. Это создает больше удобств и не привязывает человека к конкретному региону.

Транспортные средства для экзамена

Экзамен разрешено сдавать либо на автомобиле сервисного центра МВД, либо на авто учебного заведения, где кандидат проходил подготовку. Такой подход учитывает привычность транспортного средства и может уменьшить волнение при выполнении упражнений.

Открытость маршрутов

Маршруты для проведения практического экзамена утверждаются заранее и доступны для ознакомления на сайте Главного сервисного центра МВД. Это гарантирует прозрачность экзаменационного процесса и равные условия для всех кандидатов.

Каждый маршрут включает критически важные элементы дорожной инфраструктуры и навыков водителя:

  • проезд различных типов перекрестков
  • участки с разной интенсивностью движения
  • старт на подъеме
  • маневрирование и парковку
  • реагирование на дорожную ситуацию в режиме реального времени

Продолжительность и условия экзамена

Конкретные границы установлены правилами:

  • минимальная продолжительность экзамена составляет 20 минут,
  • максимальная - 60 минут.

В случае препятствий на маршруте, таких как дорожные работы или ДТП, допускается временное отклонение с возвращением на маршрут или его заменой по решению экзаменатора.

Когда экзамен считается несданным

Результат будет отрицательным, если кандидат:

  • допустил более чем три типичных ошибки
  • создал аварийную ситуацию, что требовала вмешательства экзаменатора
  • отказался от выполнения упражнения без объективных причин

Повторная сдача возможна не ранее чем через 10 календарных дней после неудачного экзамена. Это дает время на дополнительную подготовку и исправление ошибок.

Почему экзамен такой сложный

Практическая часть - это проверка не только технического владения автомобилем. Это тест на внимание, самодисциплину и способность принимать безопасные решения в динамических дорожных условиях. Успешно такой экзамен сдает только 16% кандидатов. Такая ситуация создает значительные коррупционные риски.

#Автомобилисту #Aвтобизнес #Новости #Советы #Водительское удостоверение