Как сгорел первый электрогрузовик Tesla Semi: видео

Общей официальной статистики возгорания электромобилей всех размерных групп и типов еще никто не ведет, но Tesla собственный список, вероятно, все-таки формирует.

Теперь к сгоревшим легковушкам можно приплюсовать грузовик Semi. О пожаре рассказывает в Twitter AndresValleTV.

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Согласно сообщению CAL FIRE Nevada-Yuba-Placer Unit, электрический грузовик Tesla Semi загорелся из-за вероятной неисправности в литий-ионной батарее. Однако это было предположение одного из пожарных, а не официальное сообщение пожарного органа.

Вообще об этом пожаре очень мало информации. О том, как он начался, ничего не сообщается. Эксперты не могут понять, загорелся сначала тягач или груз.

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Поскольку пожарный упомянул о "пожаре литий-ионной батареи", то здесь также множество вопросов. Есть предположение, что это могла быть базовая батарея магистрального тягача. Версия вероятна лишь наполовину.

Как известно, грузовики Tesla перевозят аккумуляторные блоки с завода Tesla в Неваде на завод во Фримонте, Калифорния. Так что какая-то одна из батарей в кузове фуры также могла загореться и повлечь за собой пожар.

Пожар длился долго, поскольку даже легковые аккумуляторные автомобили тушат часами, а здесь грузовик с более мощным блоком батареи.

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Рассказывают, что позже была замечена специальная бригада, которая собирала все то, что осталось от грузовика для Tesla. Расследование началось.