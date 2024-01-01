Як згоріла перша електровантажівка Tesla Semi: відео

Загальної офіційної статистики загоряння електромобілів усіх розмірних груп і типів ще ніхто не веде, але Tesla власний список, ймовірно, все-таки формує.

Тепер до згорілих легковиків можна приплюсувати вантажівку Semi. Про пожежу розповідає у Twitter AndresValleTV.

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Згідно з повідомленням CAL FIRE Nevada-Yuba-Placer Unit, електрична вантажівка Tesla Semi загорілася через ймовірну несправність у літій-іонній батареї. Однак це було припущення одного з пожежників, а не офіційне повідомлення пожежного органу.

Взагалі про цю пожежу дуже мало інформації. Про те, як вона почалася, нічого не повідомляється. Експерти не можуть збагнути, загорівся спочатку тягач чи вантаж.

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Оскільки пожежник згадав про "пожежу літій-іонної батареї", то тут також безліч питань. Є припущення, що це могла бути базова батарея магістрального тягача. Версія ймовірна лише наполовину.

Як відомо, вантажівки Tesla перевозять акумуляторні блоки з заводу Tesla в Неваді на завод у Фрімонті, Каліфорнія. Так що якась одна з батарей у кузові фури також могла загорітися й спричинити пожежу.

Пожежа тривала довго, оскільки навіть легкові акумуляторні автомобілі гасять годинами, а тут вантажівка з набагато потужнішим блоком батареї.

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Розповідають, що пізніше була помічена спеціальна бригада, яка збирала все те, що залишилося від вантажівки для Tesla. Розслідування почалося.