Автомобили в компаниях должны использовать только качественное топливо, ведь это не только влияет на уменьшение расхода топлива, но и на ресурс топливной системы, ремонт которой очень дорогой. Кроме того, простой техники из-за ремонта – это прямые убытки владельцев бизнеса.

Другая сторона медали – для корпоративного парка очень важна развитая сеть АЗК, ведь водители должны иметь возможность заправиться на своем маршруте. Таким требованиям отвечают крупнейшие сети АЗС. Цены на топливо в них не всегда доступные, но есть исключения.

Например, на заправках группы компаний Glusco все виды горючего сертифицированы на соответствие требованиям нормативных документов в Украине и соответствуют стандартам качества, действующим в Европе. Автомобильный бензин и дизельное топливо отвечают экологическому стандарту Евро-5.

Также интересно: как заправиться на АЗС бесконтактно

Кроме того, компанию выделяет лояльная и гибкая ценовая политика. Glusco – это национальный топливный оператор, который является дочерней структурой Glusco Energy S.A. (Швейцария). В собственности компании в Украине – 121 АЗК, расположенных в большинстве регионов Украины, и количество как собственных заправочных комплексов, так и география покрытия, постоянно увеличиваются. Также у Glusco есть более 600 партнерских АЗК по всей Украине.

Для корпоративных клиентов существует система безналичных расчетов с помощью пластиковых смарт-карт и талонов. Причем это не просто продажа горючего со скидкой, а целая система, которая позволяет менеджменту и бухгалтерии компании существенно облегчить контроль за автопарком. Как это работает?

Каждый корпоративный клиент получает на специальном сайте сети АЗК Glusco доступ к "Личному кабинету". В нем в режиме онлайн доступен точный контроль и учет затрат денежных средств и нефтепродуктов, ведение бухгалтерских взаиморасчетов. Быстрая система отчетов о заправках корпоративного транспорта исключает махинации с горючим водителями. А по запросу компании-клиента можно проверить любого водителя даже с видео момента его заправки.

Читайте: участники клуба Glusco Club покупают топливо дешевле



Доступ на сайт компании позволяет самостоятельно:

отслеживать текущее состояние счета;

контролировать обороты (время, дату, цену, количество отпущенного топлива, адрес точки обслуживания);

выписывать счета-фактуры;

осуществлять "отложенное пополнение" (ВП) на смарт-карты по схеме работы "электронный кошелек";

просматривать выборку горючего за определенный период;

просматривать цены на АЗС;

распечатывать отчетные (бухгалтерские) документы;

блокировать смарт-карты;

оперативно отслеживать изменения в сети АЗС.

операции в собственном кабинете и пополнение счета можно осуществлять даже с помощью смартфона.

Кроме того, Glusco – это не только корпоративные продажи. Компания владеет тремя нефтебазами в Украине, расположенными в Киевской, Днепропетровской и Херсонской областях, и реализует нефтепродукты любыми объемами. Это подойдет для транспортных компаний, которые владеют собственными резервуарами и топливно-раздаточными системами.

Бензовозы Glusco оборудованы системой принудительного слива нефтепродуктов, что позволяет обслуживать и наземные резервуары. Бензовозы с резервуарами и секциями объемом от 3 до 30 м³ доставят топливо клиенту в любую точку Украины. В целом Glusco способна обеспечить поставки любого объема горючего, ведь доставляет топливо и железнодорожными вагонами-цистернами, прежде всего в пункт приема на склад клиента.

Чтобы получить предложение для корпоративного автопарка, позвоните на "Горячую линию" компании по тел. (044) 490-33-40; 0800300028 или заполните заявку на сайте. Достаточно оставить свой контакт, электронную почту и телефон, после чего менеджер компании свяжется с вами.