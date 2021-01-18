Автомобілі в компаніях мають використовувати лише якісне пальне, адже це не лише впливає на зменшення витрат пального, а й ресурс паливної системи, ремонт якої дуже коштовний. Окрім того, простій техніки через ремонт - це прямі збитки власників бізнесу.

Інша сторона медалі – для корпоративного парку дуже важлива розвинена мережа АЗК, адже водії повинні мати можливість заправитись на своєму маршруті. Таким вимогам відповідають найбільші мережі АЗС. Ціни на пальне у них не завжди доступні, але є виключення.

Наприклад, на заправках групи компаній Glusco всі види пального сертифіковані на відповідність вимогам нормативних документів в Україні і відповідають стандартам якості, що діють в Європі. Автомобільний бензин і дизельне пальне відповідають екологічному стандарту Євро-5.

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Окрім того, компанію виділяє лояльна та гнучка цінова політика. Glusco – це національний паливний оператор, який є дочірньою структурою Glusco Energy S.A. (Швейцарія). У власності компанії в Україні – 121 АЗК, розташованих в більшості регіонів України, і кількість як власних заправних комплексів, як і географія покриття, постійно збільшується. Також Glusco має більше 600 партнерських АЗК по всій Україні.

Для корпоративних клієнтів існує система безготівкових розрахунків за допомогою пластикових смарт-карт та талонів. Причому це не просто продаж пального зі знижкою, а ціла система, яка дозволяє менеджменту та бухгалтерії компанії суттєво полегшити контроль за автопарком. Як це працює?

Кожен корпоративний клієнт отримує на спеціальному сайті мережі АЗК Glusco доступ до "Особистого кабінету". В ньому в режимі онлайн доступний точний контроль і облік витрат грошових коштів та нафтопродуктів, ведення бухгалтерських взаєморозрахунків. Швидка система звітів про заправки корпоративного транспорту виключає махінації з пальним водіями. А за запитом компанії-клієнта можна перевірити будь-якого водія навіть з відео моменту його заправки.

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Доступ на сайт компанії дозволяє самостійно:

відслідковувати поточний стан рахунку;

контролювати обороти (час, дату, ціну, кількість відпущеного пального, адресу точки обслуговування);

виписувати рахунки-фактури;

здійснювати "відкладене поповнення" (ВП) на смарт-карти по схемі роботи "електронний гаманець";

проглядати вибірку пального за певний період;

проглядати ціни на АЗС;

роздруковувати звітні (бухгалтерські) документи;

блокувати смарт-карти;

оперативно відслідковувати зміни в мережі АЗС.

операції у власному кабінеті та поповнення рахунку можна здійснювати навіть за допомогою смартфона.

Окрім того, Glusco – це не лише корпоративні продажі. Компанія має три нафтобази в Україні, що розташовані у Київській, Дніпропетровській і Херсонській областях, та реалізує нафтопродукти будь-якими об’ємами. Це доречно для транспортних компаній, які мають власні резервуари та паливно-роздавальні системи.

Бензовози Glusco обладнано системою примусового зливу нафтопродуктів, що дозволяє обслуговувати й наземні резервуари. Бензовози з резервуарами та секціями об’ємом від 3 до 30 м³ доставлять пальне клієнту у будь-яку точку України. В цілому Glusco здатна забезпечити постачання будь-якого об’єму пального, адже доставляє пальне і залізничними вагонами-цистернами, насамперед до пункту прийому на склад клієнта.

Щоб отримати пропозицію для корпоративного автопарку, зателефонуйте на "Гарячу лінію" компанії за тел. (044) 490-33-40; 0 800 300 028 або заповніть заявку на сайті. Достатньо залишити свій контакт, електрону пошту та телефон і менеджер компанії зв’яжеться з вами.