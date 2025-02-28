Как сообщить о коррупции в сервисных центрах МВД

Часто в сети Интернет и в правоохранительных органах сообщают о злоупотреблении служебными обязанностями за вознаграждение среди сотрудников сервисных центров МВД. К примеру: получить водительское удостоверение возможно без сдачи теоретического и практического экзаменов. Такие действия являются противоправными и предусматривают уголовную ответственность. При этом сообщение о взяточничестве тоже несет в себе риски.

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Главный сервисный центр МВД реализует антикоррупционные программы и обещает своевременно реагировать на возможные факты, связанные с коррупционными действиями. Для тех кто стал свидетелем проявления коррупции в системе сервисных центров МВД существуют каналы связи, по которым можно обратиться:

электронная почта – anticor2018@hsc.gov.ua

номер телефона – (044) 272-45-06 (044) 272-45-06

электронная форма на сайте

Помните: уголовная ответственность предусматривается как для тех, кто требует взятку, так и для тех, кто его предлагает. Статья 369 уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет за предложение взятки. За дачу взятки санкция предусматривает штраф от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет.