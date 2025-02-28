Як повідомити про корупцію в сервісних центрах МВС

Часто в мережі Інтернет і в правоохоронних органах повідомляють про зловживання службовими обов’язками за винагороду серед співробітників сервісних центрів МВС. Приміром: отримати посвідчення водія можливо без складання теоретичного та практичного іспитів. Такі дії є протиправними та передбачають кримінальну відповідальність. При цьому повідомлення про хабарництво теж несе у собі ризики.

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Головний сервісний центр МВС реалізовує антикорупційні програми та обіцяє своєчасно реагувати на можливі факти, пов’язані з корупційними діями. Для тих хто став свідком прояву корупції у системі сервісних центрів МВС існують канали зв’язку, за якими можливо звернутись:

електронна пошта – anticor2018@hsc.gov.ua

номер телефону – (044) 272-45-06

електронна форма на сайті

Пам’ятайте: кримінальна відповідальність передбачається як для тих, хто вимагає хабар, так і для тих, хто його пропонує. Стаття 369 кримінального кодексу України передбачає відповідальність від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років за пропозицію хабаря. За давання хабаря санкція передбачає штраф від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років.