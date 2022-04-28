На уничтоженных вблизи Рубежного автомобилях видны следы пуль и осколков.

Волонтеры уже перегнали на линию фронта сотни автомобилей, однако спрос на них со стороны ВСУ не уменьшается. Почему автомобили нужны всегда и почему их надо так много – волонтеры объясняют публикацией фотографий искореженных на войне машин.

Искореженные автомобили вблизи Рубежного Фото с фейсбука / Юлия Смирнова

По словам военных, обычный автомобиль не выдерживает обстрелов, поэтому практически после каждой засады или атаки врагов машины уничтожаются. А для успешного решения боевых задач бойцам ВСУ транспорт очень необходим. Конечно, лучше, чтобы он был бронированный, однако даже обычные автомобили помогают в транспортировке бойцов и оружия, вывоза раненых и тому подобное.

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На безопасных территориях Украины и за рубежом работает много волонтеров, которые закупают для фронта машины скорой помощи, внедорожники, пикапы и фургоны. Для упрощения таможенного оформления государство даже отменило все налоги на транспортные средства. Правда, некоторые украинцы злоупотребляют этим правом и завозят десятки машин для перепродажи. Именно поэтому закон о "нулевой растаможке" планируют отменить или серьезно доработать.