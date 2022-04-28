На знищених поблизу Рубіжного автомобілях видно сліди куль та уламків.

Волонтери вже перегнали на лінію фронту сотні автомобілі, одна попит на них боку ЗСУ не зменшується. Чому автомобілі потрібно завжди і чому їх треба так багато – волонтери пояснюють публікацією фотографій понівечених на війні машин.

Понівечені автомобілі поблизу Рубіжного Фото з Фейсбук / Юлія Смірнова

За словами військових, звичайний автомобіль не витримує обстрілів, тому практично після кожної засідки чи атаки ворогів машини знищуються. А для успішного вирішення бойових завдань бійцям ЗСУ транспорт дуже необхідний. Звичайно, краще, щоб він був броньований, однак навіть звичайні автомобілі допомагають у транспортуванні бійців та зброї, вивозу поранених тощо.

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На безпечних територіях України та за кордоном працюють багато волонтерів, які закуповують для фронту машини швидкої допомоги, позашляховики, пікапи та фургони. Задля спрощення митного оформлення держава навіть скасувала всі податки на транспортні засоби. Щоправда, деякі українці зловживають цим правом та завозять десятки машин для перепродажу. Саме тому закон про "нульове розмитнення" планують скасувати або серйозно доопрацювати.