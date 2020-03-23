Таиланд решил стать центром производства электромобилей в Юго-Восточной Азии.

Правительство Таиланда решило в течение пяти лет превратить страну в "региональный хаб" для электрокаров и гибридов. Речь идет о создании крупнейшей производственной базы в Юго-Восточной Азии и увеличение доли электромобилей в экономике. В частности, на электротягу должны будут перейти все государственные организации, включая муниципальные автобусы и мотоциклетные такси. Зарядные станции расположатся в радиусе 200 км друг от друга.

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Акцизный сбор на электромобили отменен с первого января 2020 по 31 декабря 2022 года. Он составил два процента от заявленной цены, тогда как ставка для машин с ДВС осталась на уровне 8-10%. Ввозная пошлина достигает 80%, однако уменьшать его власть не спешит, поскольку здесь планируют развивать локальное производство.

В Таиланде производят много автомобилей, среди них – Mitsubishi L200, который продается в Украине.

Совет по инвестициям Таиланда (BOI) будет распределять среди автопроизводителей "стимулирующие привилегии". Налоговые и другие льготы будут предоставляться в обмен на финансовые вложения и другие обязательства. Японские бренды (Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda), доминирующие на тайском рынке, получили одобрение BOI. То же сделали Mercedes-Benz, BMW, Audi и китайский SAIC. Если все пойдет по плану, к 2030-му Таиланд будет производить не менее 750 тысяч электромобилей в год.

Напомним, в феврале в Украине вырос спрос на электромобили.