Тайланд вирішив стати центром виробництва електромобілів в Південно-Східній Азії.

Уряд Таїланду вирішив протягом п'яти років перетворити країну в “регіональний хаб” для електрокарів і гібридів. Мова йде про створення найбільшої виробничої бази в Південно-Східній Азії і збільшення частки електромобілів в економіці. Зокрема, на електротягу повинні будуть перейти всі державні організації, включаючи муніципальні автобуси і мотоциклетні таксі. Зарядні станції розташуються в радіусі 200 км одна від одної.

Такж у тему: скільки електромобілів в Україні припадає на одну зарядку

Акцизний збір на електромобілі скасований з першого січня 2020 року по 31 грудня 2022. Він становив два відсотки від заявленої ціни, тоді як ставка для машин з ДВС залишилася на рівні 8-10%. Ввізне мито досягає 80%, однак зменшувати його влада не поспішає, оскільки тут планують розвивати локальне виробництво.

В Тайланді виробляють багато автомобілів, серед них – Mitsubishi L200, який продається в Україні.

Рада з інвестицій Таїланду (BOI) розподілятиме серед автовиробників “стимулюючі привілеї”. Податкові та інші пільги будуть даватися в обмін на фінансові вкладення та інші зобов'язання. Японські бренди (Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda), домінуючі на тайському ринку, отримали схвалення BOI. Те ж зробили Mercedes-Benz, BMW, Audi і китайський SAIC. Якщо все піде за планом, до 2030-го Таїланд буде виробляти не менше 750 000 електромобілів на рік.

Нагадаємо, в лютому в Україні виріс попит на електромобілі.