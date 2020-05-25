Что, если бы в электрическом кроссовере было еще больше пространства внутри?

От класса минивэнов электрический кроссовер Tesla Model X отделяет несколько деталей, которые не сложно изменить. По крайней мере, виртуально.

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Так, если удлинить покатую крышу кроссовера до самой кормы, его кузов будет вполне соответствующим назначению семейных микроавтобусов. Вряд ли такой автомобиль мог бы стать доступной машиной для большой семьи, но он точно был бы более практичным и емким.

Фото: рендеры минивэна Tesla / Drivable Designs

Идея виртуальной конверсии принадлежит Drivable Designs. На нескольких рендерах предложен вид минивэна с разной длиной колесной базы и дверцами, которые открываются традиционным способом и так, как в большинстве минивэнов – сдвигом в сторону.

Очевидно, задние дверцы, которые поднимаются вверх, как у оригинального кроссовера, авторы концепции не считают достоверно практичными для семейного авто.

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