Що, якби у електричному кросовері було ще більше простору всередині?

Від класу мінівенів електричний кросовер Tesla Model X відділяє кілька деталей, які не складно змінити. Принаймі, віртуально.

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Так, якщо подовжити похилий дах кросовера до самої корми, його кузов буде цілком відповідним призначенню сімейних мікроавтобусів. Навряд чи такий автомобіль міг би стати доступною машиною для великої родини, але він точно був би практичнішим і місткішим.

Фото: рендери мінівена Tesla / Drivable Designs

Ідея віртуальної конверсії належить Drivable Designs. На кількох рендерах запропонований вигляд мінівена з різною довжиною колісної бази та дверцятами, що відчиняються традиційним способом і так, як у більшості мінівенів – зсуванням вбік.

Вочевидь, задні дверцята, що піднімаються вгору, як у оригінального кросовера, автори концепції не вважають достутньо практичними для сімейного авто.

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