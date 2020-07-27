Мошенничество с полисами "Зеленая карта" начало приобретать существенные масштабы. Именно поэтому регулятор рынка страховых услуг взялся за проверки некоторых страховых случаев.

В конце марта МТСБУ вместе со страховыми компаниями провело ряд мер по выявлению возможного страхового мошенничества при оформлении ДТП с помощью европротокола на территории Республики Венгрия.

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Службе безопасности МТСБУ при проведении мониторинга страховых выплат показался подозрительным тот факт, что в некоторых случаях между моментом заключения "Зеленой карты" в пункте пропуска на государственной границе между Украиной и Венгрией и моментом наступления ДТП проходил незначительный промежуток времени, за который физически невозможно было преодолеть расстояние между границей и окрестностям Будапешта, где произошло ДТП.

С целью противодействия страховому мошенничеству МТСБУ был проведен комплекс мероприятий, который включал тщательную проверку обстоятельств заключения договоров "Зеленая карта" и обстоятельств ДТП, которые произошли по этим договорам. В результате выявили ряд случаев с признаками мошеннических действий по оформлению фиктивных ДТП по территории Венгрии, совершенных той же самой группой лиц.

По фактам возможного мошенничества открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3, ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Национальная полиция сделала запросы в компетентные органы Республики Венгрия о международной правовой помощи с целью проведения допроса других участников ДТП, по которым есть подозрения относительно их фиктивности. Также МТСБУ направило запрос в Бюро Автострахования Венгрии, которое в свою очередь, обратилось к правоохранительным органам страны. Сотрудники правоохранительных органов Венгрии проверят, были ли получены в тех случаях, где есть подозрения относительно возможных мошеннических действий, украинскими автовладельцами справки от полиции, удостоверяющих факт и обстоятельства ДТП.

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко отметил: "Несмотря на карантин, МТСБУ проводит мероприятия в рамках проекта "СТОПфальшивка". Мы продолжаем строить системную работу по противодействию страховому мошенничеству. Ее результаты имеют большое значение как для страховщиков ОСАГО, чей бизнес не потерпит вреда от мошенников, так и для украинских автовладельцев, которые имеют еще больше оснований доверять рынку страхования".

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