Шахрайство з полісами "Зелена картка" почало набувати істотних масштабів. Саме тому регулятор ринку страхових послуг взявся за перевірки деяких страхових випадків.

Наприкінці березня МТСБУ разом із страховими компаніями провело низку заходів щодо виявлення можливого страхового шахрайства при оформленні ДТП за допомогою європротоколу на території Республіки Угорщина.

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Службі безпеки МТСБУ при проведенні моніторингу страхових виплат здався підозрілим той факт, що в деяких випадках між моментом укладання "Зеленої картки" в пункті пропуску на державному кордоні між Україною та Угорщиною і моментом настання ДТП проходив незначний проміжок часу, за який фізично неможливо було подолати відстань між кордоном та околицями Будапешту, де відбулось ДТП.

З метою протидії страховому шахрайству МТСБУ було проведено комплекс заходів, який включав ретельну перевірку обставин укладання договорів "Зелена картка" та обставин ДТП, які відбулись за цими договорами. В результаті виявили низку випадків з ознаками шахрайських дій щодо оформлення фіктивних ДТП за території Угорщини, скоєних тією ж самою групою осіб.

По фактах можливого шахрайства відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ст. 190 Кримінального Кодексу України.

Національна поліція зробила запити до компетентних органів Республіки Угорщина про міжнародну правову допомогу з метою проведення допиту інших учасників ДТП, по яких є підозри щодо їх фіктивності. Також МТСБУ надіслало запит до Бюро Автострахування Угорщини, яке в свою чергу, звернулось до правоохоронних органів країни. Співробітники правоохоронних органів Угорщини перевірять, чи були отримані у тих випадках, де є підозри щодо можливих шахрайських дій, українськими автовласниками довідки від поліції, які посвідчують факт та обставини ДТП.

Генеральний директор МТСБУ Владимир Шевченко зауважив: "Незважаючи на карантин, МТСБУ проводить заходи в рамках проекту "СТОПфальшивка". Ми продовжуємо будувати системну роботу з протидії страховому шахрайству. Її результати мають велике значення як для страховиків ОСЦПВ, чий бізнес не зазнає шкоди від шахраїв, так і для українських автовласників, які мають ще більше підстав довіряти ринку страхування".

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