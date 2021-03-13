Некоторые из нас считают трамвай архаичным транспортом, который задержался на наших улицах с далекого XIX века. Между тем, когда-то он был достижением высоких технологий и изобрел его украинец.

Мы еще признаем неоспоримую ценность этого вида городского транспорта, как это пришлось признать нынешним жителям европейских городов полных пробок. А сегодня хотим вспомнить незаслуженно забытого изобретателя рельсового электротранспорта – уроженца Полтавщины Федора Аполлоновича Пироцкого (1845 – 1898 гг.).

Один из первых киевских трамвайных вагонов. Маршрут проходил от нынешней Европейской площади до нынешней Контрактовой площади

Вообще техническая сущность трамвая имеет две важных составляющих: рельсы и электропривод. О том, что колесо несравненно легче катится по стальной колее, люди поняли еще в 1828 году, когда запустили городскими улицами первые вагоны конки – запряженные лошадьми и с металлическими колесами, которые катились по металлическим рельсам.

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Но для некоторых городов конная тяга не годилась: пускай уже, что лошади оставляли на дороге неэстетичные следы, так они не могли тащить загруженный вагон в гору. Так, в Киеве, который в середине XIX века был одним из крупнейших городов империи (60 – 200 тыс. жителей), конка не могла подняться на Александровский (ныне Владимирский) спуск.

Изобретатель трамвая Федор Аполлонович Пироцкий (1845 – 1898 гг.), имея хорошее образование, много работал в области электротехники

Перевозчики пытались решить проблему, добавляя на подъеме пару или две пары дежурных лошадей, которые вместе с мальчиками-форейторами ждали вагона на Почтовой площади у начала подъема. Но несколько дополнительных лошадиных сил не решали проблему, поэтому для самых тяжелых маршрутов с подъемами закупили семь особых паровозов. Они хотя как будто и были приспособлены к городским условиям движения, все равно очень дымили и обильно засыпали прохожих искрами. Но самым худшим было то, что на Александровский спуск паровозы подняться не могли, а на другие подъемы (например, на Печерск в сторону Лавры) поднимались лишь в режиме форсажа с нештатным выпуском пара.

Такой вид имел в конце позапрошлого века Владимирский спуск столицы. Трамвайные пути отделены от проезжей части

Киевляне и гости столицы мучились с таким транспортом почти год, хотя организаторы городской железной дороги (так официально называлась конка) знали решение относительно запуска конной и паровой тяги. Успешная конструкция в виде электрического привода для вагонов была обкатана Федором Пироцким еще в 1876 году. Тогда он, военный инженер-артиллерист, проходил службу в Санкт-Петербурге, и в качестве эксперимента электрифицировал 1 километр пути, по которому возили отдыхающих в курортном городке Сестрорецк.

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Первый опыт был удачным, и в августе 1880 года, когда дела военной службы освободили немного времени, Федор Аполлонович оборудовал под электротягу двухэтажный вагон конки массой свыше 6 тонн. Соответственно, им же был устроен электрифицированный участок пути для этого вагона. В следующем 1881 году изобретатель продемонстрировал свою разработку на Парижской международной выставке.

Вплоть до середины 1990-х чуть ли не на каждой улице в центре Киева ходили трамваи. Их убрали ради удобства автомобилистов, но лучше не стало

Но на родине средства для устройства электрического трамвая нашли только через десять лет – в 1892-м первая в империи линия заработала в Киеве. Это был 2,6-километровый маршрут от нынешней Европейской площади до площади Контрактовой, включая нынешний Владимирский спуск. И технический, и коммерческий успех были превыше всех ожиданий, проект окупился уже через год. Поэтому за три последующих года были электрифицированы все линии Киевской городской железной дороги – то есть в Киеве заработала полноценная трамвайная сеть.

Относительно того, кто построил первый трамвай в мире. В Европе первыми были братья Сименс, которые, однако, продемонстрировали свои разработки в 1879 году – через два года после того, как ознакомились с публикацией Федора Пироцкого о действующих электровагонах Сестрорецка в “Инженерном журнале”. И через три года после того, как один из братьев Сименс, Карл, общался с Пироцким на тему его работ по электрификации городского транспорта.

Скоростные маршруты с огражденной линией – один из перспективных вариантов использования трамвая в современных городах. Но такая схема не единственная

Будущее трамвая

С конца ХХ века мир переживает ренессанс трамвая. В современном исполнении этот вид городского транспорта экологичен, быстр и комфортен, поэтому во многих городах Европы, да и всего мира, появляются новые линии и восстанавливаются старые. В течение последнего года-двух о новых перспективах трамвая заговорили и в Киеве, но это – тема для отдельной статьи. К которой мы когда-нибудь обязательно вернемся.

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