Чтобы праздничное настроение царило не только возле домашней елки и на ярмарке на городской площади, можно украсить к Новому году и Рождеству автомобиль. Это можно сделать как радикально, так и несколькими легкими штрихами.

Новый год и Рождество – праздники, которые кроме эмоционального и духовного наполнения имеют непременные внешние атрибуты. Часть из них несложно перенести на автомобиль, Точнее, как на его экстерьер, так и в салон. В некоторых случаях такой тюнинг потребует определенных затрат времени и денег, в некоторых – все максимально просто.

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Рисунки на кузове

Изображение можно нанести несколькими способами: легко смываемой краской (например, гуашью), наклейками из бумаги, пленками разного цвета (своего рода аппликацией) или виниловой пленкой с нанесенным рисунком. Здесь большое значение имеет нестандартный подход и фантазия автора: иногда один остроумный элемент производит большее впечатление, чем сюжетный рисунок на всю боковину. Конечно, лучше всего будет пригласить в проект профессионального дизайнера, по крайней мере, в качестве консультанта.

Если рисунок планируется на более-менее длительное время, лучше не покупать дешевую пленку – ее труднее потом убирать с кузова

Сооружения на кузове

Здесь надо быть осторожным, чтобы массивный декор во время движения не вступил в контакт с другими машинами. Самое страшное, что может произойти – полное отделение элементов оформления, которые нанесут вред вашим соседям в транспортном потоке.

С внешними украшениями нужно быть осторожнее – они могут нести угрозу другим участникам дорожного движения

Электрогирлянды

Это задача для настоящих профи в сфере устройства праздников. Даже если подсвеченная машина не будет ездить, а будет стоять возле дома, нужно будет позаботиться о том, чтобы гирлянда была во влагостойком исполнении. Также нужно принять меры, чтобы вдруг не случился контакт оголенного провода (то есть он, во-первых, не должен оголиться) с кузовом.

А в машине, которая будет ездить по дорогам вместе со светящейся гирляндой, надо будет устроить надежную розетку для подключения. Она должна быть устойчивой к вибрациям, чтобы провод не выпадал на ходу – при том учтите, что штатные розетки прикуривателя не всегда хорошо держат дешевые китайские штекеры.

В световом оформлении главное выбрать LED-лампы, так как они более безопасные и более экономичные, чем лампы накаливания

Кроме того, важно, чтобы в условиях большого потребления тока у розетки, куда будет подключена гирлянда, не было искрения и перегрева. Самое же главное, что гирлянда должна быть рассчитана на питание 12 вольт. Но не велика беда, если это будет бытовое украшение, рассчитанное на питание от домашней сети – нужно будет лишь дополнительно добавить конвертер напряжения 12/220 вольт.

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Елка в салоне

Если вы стесняетесь показывать другим свое трепетное отношение к Рождеству или Новому году, создайте праздничную обстановку только для себя в салоне авто. Здесь главное, чтобы аксессуары не закрывали обзор через окна и зеркала, а еще – чтобы украшения хорошо держались при эволюциях машины во время движения.

Если подобрать мини-елку не удалось, можно украсить салон новогодней игрушкой или даже – праздничной заставкой на штатном экране

Миниатюрную елку на торпедо найти в продаже непросто, но на самом деле такую нетрудно сделать своими руками. Например, одна из елок на наших фото сделана из фрагмента веточки от искусственной домашней елки и десятка бусинок. Основу автор этого проекта сделал из пробки от шампанского, а зафиксировать ее на панели можно двухсторонним скотчем, причем лучше выбирать недешевую фирменную ленту, которая гарантированно не оставит следов на пластике.

Если есть запас времени, в интернете или на рынке можно найти маленькую елку со светодиодами на ветках. Только при монтаже ее в машине убедитесь, что она не отражается в лобовом стекле и не перекрывает водителю обзор.

Рождественско-новогодние украшения должны быть устойчивыми к непогоде, но это не обязательно, если автомобиль собираются прятать под ёлочку

Рекомендация Авто24

Не бойтесь показаться кому-то сентиментальным, если есть желание, добавьте праздничного настроения себе и своим близким, которые ездят с вами в машине. Только не забывайте о требованиях безопасности и ПДД, которые запрещают перекрывать обзор водителю посторонними предметами.

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