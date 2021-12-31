Новий рік без шампанського важко собі уявити (хоча таке буває), але іноді святкування так само неможливе і без автомобіля. Наприклад, якщо місце застілля заплановано далеко від дому. Як поєднати бажання випити і потребу користуватися машиною?

Така традиція, і більшість з нас суворо її дотримуються: Новий рік слід зустрічати шумно і весело. Але машина, якою ми іноді дістаємося до святкового столу, не дає “відірватися по повній”. Наша практика автожурналістів включає в себе і новорічний досвід, яким ми готові поділитися.

Транспортне питання на новорічну ніч треба готувати так само завчасно, як і гастрономічне

Отже, які є варіанти зустріти Новий рік з шампанським (для початку) і не порушуючи при тому ПДР, приїхати на свято автомобілем.

Запросіть до своєї святкової компанії людину, яка має права, але яка з певної причини не вживатиме алкоголь у ніч з 31-го на 1-ше. Це може бути, наприклад, ваш товариш з обмеженнями по здоров’ю, віруюча людина (до 7 січня дотримуються поста), чиїсь син або хрещеник – молодий водій, який буде радий не пити заради реальної водійської практики тощо.

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Заздалегідь подбайте про надійне місце для парковки вашої машини поблизу місця новорічної вечірки – і приїхавши на ній увечері 31-го, залиште її там аж до… 2-го або 3-го січня. От скажіть, для чого вам буде потрібна машина біля дому у перші, найбільш “п’яні” дні нового року? А після новорічного бенкету додому можна буде дістатися на таксі, громадському транспорті або пішки. Тим більше, піша прогулянка після вдалої новорічної ночі буде дуже корисною.

Розгляньте варіант ночівлі за місцем святкування – можливо, в ресторані є гостьові кімнати або десь недалеко є готель, мотель

Таксі у новорічну ніч і дороге, і “дефіцитне”, тому про нього треба подбати ще звечора. Можливо, вас виручить хто із знайомих, хто буде тверезим на свято

За кілька днів домовтеся із знайомим (або незнайомим) водієм таксі, який відвезе вас на вечірку і головне – позачергово забере вас додому 1-го або 2-го січня.

Вдайтеся до розрахунків. Випийте лише перший келих шампанського і добре закусіть. Вам “вистачить” цього заряду на першу частину веселої ночі, а потім починайте відлік – адже ви маєте знати, через скільки годин ваш організм розщепить ту порцію алкоголю і станете абсолютно тверезим. (Таблиці з приблизними значеннями щодо різних напоїв ми приводимо нижче).

Це приблизні дані щодо часу виведення алкоголю, які часто потребують корекції в залежності від особливостей конкретного організму

Запасіться тим чи іншим безалкогольним напоєм на всю новорічну ніч. Це правда, що “нульове” пиво або вино не таке добре, як “справжнє” - але це якщо говорити про продукт з найближчого супермаркету. Між тим, існує кілька певних дорогих сортів (не будемо робити їм рекламу) безалкогольного, наприклад, пива, які на смак нічим не відрізняються від звичайних марок.

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Нагадаємо, що допустимий рівень алкоголю у повітрі з легень водія згідно українського законодавства складає 0,2 проміле. Але це не значить, що водієві можна трохи випити; вважайте цей ліміт лише допуском на похибку приладу або на випадковий алкоголь в організмі – наприклад, від випитого за обідом квасу або кефіру.

Власний алкотестер – це добре, але знайте, що через відсутність офіційної сертифікації його показання не будуть аргументом для поліцейських

А найголовніше, що треба знати водієві напередодні тривалих свят – навіть не те, що покарання за п’яне водіння в Україні доволі суворе: 17 – 51 тис. грн. або позбавлення прав від 1 року до 10-ти. Просто треба знати, що у п’яному вигляді водій може накоїти такого непоправного лиха, якого не спокутувати ніякими штрафами.

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Оберіть, що для вас головніше – саме свято, якого чекають цілий рік, або процес комфортного потрапляння на нього. В деяких випадках ці речі можна поєднати, але для цього потрібна серйозна підготовка, зокрема, фінансова. І ще дозволимо собі нагадати, що Новий рік та Різдво – родинні свята – навіть якщо вони відзначаються не вдома. Тож можливо, варто поставити на перше місце інтереси родини, а своє бажання продегустувати побільше міцненького залишити до іншої нагоди?

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