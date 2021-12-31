Новий рік без шампанського важко собі уявити (хоча таке буває), але іноді святкування так само неможливе і без автомобіля. Наприклад, якщо місце застілля заплановано далеко від дому. Як поєднати бажання випити і потребу користуватися машиною?

Така традиція, і більшість з нас суворо її дотримуються: Новий рік слід зустрічати шумно і весело. Але машина, якою ми іноді дістаємося до святкового столу, не дає “відірватися по повній”. Наша практика автожурналістів включає в себе і новорічний досвід, яким ми готові поділитися.

Транспортне питання на новорічну ніч треба готувати так само завчасно, як і гастрономічне

Отже, які є варіанти зустріти Новий рік з шампанським (для початку) і не порушуючи при тому ПДР, приїхати на свято автомобілем.

Запросіть до своєї святкової компанії людину, яка має права, але яка з певної причини не вживатиме алкоголь у ніч з 31-го на 1-ше. Це може бути, наприклад, ваш товариш з обмеженнями по здоров’ю, віруюча людина (до 7 січня дотримуються поста), чиїсь син або хрещеник – молодий водій, який буде радий не пити заради реальної водійської практики тощо.

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Заздалегідь подбайте про надійне місце для парковки вашої машини поблизу місця новорічної вечірки – і приїхавши на ній увечері 31-го, залиште її там аж до… 2-го або 3-го січня. От скажіть, для чого вам буде потрібна машина біля дому у перші, найбільш “п’яні” дні нового року? А після новорічного бенкету додому можна буде дістатися на таксі, громадському транспорті або пішки. Тим більше, піша прогулянка після вдалої новорічної ночі буде дуже корисною.

Розгляньте варіант ночівлі за місцем святкування – можливо, в ресторані є гостьові кімнати або десь недалеко є готель, мотель

Таксі у новорічну ніч і дороге, і “дефіцитне”. Можливо, вас виручить хто із знайомих, хто буде тверезим на свято

За кілька днів домовтеся зі знайомим (або незнайомим) водієм таксі, який відвезе вас на вечірку і головне – позачергово забере вас додому 1-го або 2-го січня.

Вдайтеся до розрахунків. Випийте лише перший келих шампанського і добре закусіть. Вам “вистачить” цього заряду на першу частину веселої ночі, а потім починайте відлік – адже ви маєте знати, через скільки годин ваш організм розщепить ту порцію алкоголю і станете абсолютно тверезим. Таблиці з приблизними значеннями щодо різних напоїв ми приводимо нижче.

Це приблизні дані щодо часу виведення алкоголю, які часто потребують корекції в залежності від особливостей конкретного організму

Запасіться тим чи іншим безалкогольним напоєм на всю новорічну ніч. Це правда, що “нульове” пиво або вино не таке добре, як “справжнє” - але це якщо говорити про продукт з найближчого супермаркету. Між тим, існує кілька певних дорогих сортів (не будемо робити їм рекламу) безалкогольного, наприклад, пива, які на смак нічим не відрізняються від звичайних марок.

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Нагадаємо, що допустимий рівень алкоголю у повітрі з легень водія згідно українського законодавства складає 0,2 проміле. Але це не значить, що водієві можна трохи випити; вважайте цей ліміт лише допуском на похибку приладу або на випадковий алкоголь в організмі – наприклад, від випитого за обідом квасу або кефіру.

Власний алкотестер – це добре, але знайте, що через відсутність офіційної сертифікації його показання не будуть аргументом для поліцейських

А найголовніше, що треба знати водієві напередодні тривалих свят – навіть не те, що покарання за п’яне водіння в Україні доволі суворе: 17 – 51 тис. грн. або позбавлення прав від 1 року до 10-ти. Просто треба знати, що у п’яному вигляді водій може накоїти такого непоправного лиха, якого не спокутувати ніякими штрафами.

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Оберіть, що для вас головніше – саме свято, якого чекають цілий рік, або процес комфортного потрапляння на нього. В деяких випадках ці речі можна поєднати, але для цього потрібна серйозна підготовка, зокрема, фінансова. І ще дозволимо собі нагадати, що Новий рік та Різдво – родинні свята – навіть якщо вони відзначаються не вдома. Тож можливо, варто поставити на перше місце інтереси родини, а своє бажання продегустувати побільше міцненького залишити до іншої нагоди?

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