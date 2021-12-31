Щоб святковий настрій панував не лише біля домашньої ялинки та на ярмарку на міській площі, можна прикрасити до Нового року та Різдва автомобіль. Це можна зробити як радикально, так і кількома легкими штрихами.

Новий рік та Різдво – свята, які крім емоційного та духовного наповнення мають неодмінні зовнішні атрибути. Частину з них нескладно перенести на автомобіль, точніше, як на його екстер’єр, так і до салону. В деяких випадках такий тюнінг потребує певних витрат часу і грошей, в деяких все максимально просто.

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Малюнки на кузові

Зображення можна нанести кількома способами: фарбою, що легко змивається (наприклад, гуашшю), наклейками з паперу або плівки різного кольору (свого роду аплікацією) або вініловою плівкою з нанесеним малюнком. Тут велике значення має нестандартний підхід та фантазія автора: іноді один дотепний елемент справляє більше враження, аніж сюжетний малюнок на всю боковину. Звісно, найкраще буде запросити до проекту професійного дизайнера, принаймні, в якості консультанта.

Якщо малюнок планується на більш-менш тривалий час, краще не купувати дешеву плівку – її важче потім прибирати з кузова

Споруди на кузові

Тут треба бути обережним, щоб масивний декор не торкався під час руху інших машин. Найстрашніше, що може статися – повне відокремлення елементів оформлення, які можуть завдати шкоди вашим сусідам у транспортному потоці.

З зовнішніми прикрасами треба бути обережніше – потенційно вони несуть загрозу іншим учасникам дорожнього руху

Електрогірлянди

Це завдання для справжніх профі у сфері влаштування свят. Навіть якщо підсвічена машина не буде їздити, а стоятиме біля будинку, треба буде подбати про те, щоб гірлянда була у вологостійкому виконанні. Також треба вжити заходів, щоб раптом не трапився контакт оголеного дроту (тобто він по-перше не має оголитися) з кузовом.

А в машині, яка їздитиме шляхами разом із гірляндою, що світиться, треба буде влаштувати надійну розетку для підключення. Вона має бути стійкою до вібрацій, щоб штекер не випадав на ходу – при тому зважте на це, що штатні розетки підкурювача не завжди добре тримають дешеві китайські штекери.

У світловому оформленні головне обрати LED-лампи, адже вони більш безпечні та більш економічні за лампи розжарювання

Крім того, важливо, щоб за умов великого споживання струму у розетці, куди буде підключено гірлянду, не було іскріння та перегріву. Найголовніше ж, що гірлянда має бути розрахована на живлення 12 вольт. Але не велика біда, якщо це буде побутова прикраса, розрахована на живлення від хатньої мережі – потрібно буде лише додатково придбати конвертер напруги 12/220 вольт.

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Ялинка в салоні

Якщо ви соромитеся показувати іншим своє трепетне ставлення до Різдва або Нового року, створіть святкову обстановку лише для себе – у салоні авто. Тут головне, щоб аксесуари не затуляли огляд через вікна та дзеркала, а ще – щоб прикраси добре трималися при коливаннях машини під час руху.

Якщо підібрати міні-ялинку не вдалося, можна прикрасити салон новорічною іграшкою або взагалі – святковою заставкою на штатному екрані

Мініатюрну ялинку на торпедо знайти у продажу непросто, але насправді таку неважко зробити своїми руками. Наприклад, одна з ялинок на наших фото зроблена з фрагменту гілочки від штучної домашньої ялинки та десятка бусинок. Основу автор цього проекту зробив з корку від шампанського, а зафіксувати його на панелі можна двостороннім скотчем, причому краще обирати недешеву фірмову стрічку, яка гарантовано не залишить слідів на пластику.

Якщо є запас часу, в інтернеті або на ринку можна знайти маленьку ялинку зі світлодіодами на гілках. Тільки при монтажі її в машині переконайтеся, що вона не відбивається у лобовому склі і не перекриває водієві огляд.

Різдвяно-новорічні прикраси мають бути стійкими до негоди, але це не обов’язково, якщо автомобіль буде захований під ялинкою

Рекомендація Авто24

Не бійтеся показатися комусь сентиментальним – якщо є бажання, додайте святкового настрою собі і своїм близьким, які їздять з вами у машині. Тільки не забувайте про вимоги безпеки та ПДР, які забороняють перекривати огляд водієві сторонніми предметами.

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