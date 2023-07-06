Лишь один снаряд SMArt 155 или BONUS, содержащий субэлементы с самонаведением, необходим для уничтожения тяжелой бронетехники.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады “Магура” показали, как уничтожили российский танк Т-90М “Прорыв” с помощью снаряда с самонаводящимися поразительными элементами SMArt 155 или BONUS. Снаряжение и принцип действия боеприпасов SMArt 155 и BONUS одинаковы.

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Работа по уничтожению цели начинается с момента ее обнаружения, идентификации и определения точных координат, ведь любое высокоточное оружие требует не менее точной локализации целей, уверены в Defense Express. Вся эта информация в режиме онлайн передается к средствам поражения, после чего производится один выстрел.

Когда снаряд находится на определенной высоте, он вскрывается и далее начинают действовать два элемента.

Каждый из этих элементов имеет систему поиска целей, состоящих из комбинированной инфракрасной и радиолокационной головки самонаведения. Вследствие того, что суб-боеприпасы оснащены парашютом или винглетами, увеличивается время в воздухе, необходимое для поиска цели. И как только цель зафиксирована до конца, происходит подрыв боевой части с формированием ударного ядра.



Ожидать при этом особого "фаершоу" не стоит, потому что в цель влетает небольшой по размеру элемент, сформированный из материала кумулятивной воронки, но разогнанный до скорости примерно в 5 км/с.

Поэтому даже на профессиональных видео с демонстрацией снарядов BONUS зафиксировать его полет очень сложно.

Этот элемент легко прошивает верхнюю броню, в данном случае – Т-90М "Прорыв", что приводит к возгоранию в боевом отделении. В данном случае, скорее всего, загорелись заряды, размещенные в автомате зарядки.

Напомним, как немецкие тягачи MAN вытаскивают танки после боя.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил, что украинские военные успешно применяют эти боеприпасы, уничтожили около 30 целей.

Справка Авто24

SMArt 155 (нем. Suchzünder Munition für die Artillerie 155) – немецкий высокоточный 155 мм артиллерийский снаряд, спроектированный для стрельбы на большие расстояния и гарантированного поражения стационарной или подвижной бронетехники сверху. SMArt 155 содержит два суббоеприпаса, действующих по принципу ударного ядра. Снаряд производит немецкая Rheinmetall Waffe Munition GmbH в сотрудничестве с Diehl Munitionssysteme, EADS, AIM, Brüggemann и Preh-Werke.

155 BONUS – высокоточный 155 мм кассетный артиллерийский снаряд, разработанный компаниями Bofors (Швеция) и Nexter (Франция).