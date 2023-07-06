Лише один снаряд SMArt 155 або BONUS, що містить суб-елементи з самонаведенням, потрібен для знищення важкої бронетехніки.

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" показали, як знищили російський танк Т-90М "Прорив" за допомогою снаряду з самонавідними вражаючими елементами SMArt 155​ або BONUS. Споряджання та принцип дії для боєприпасів SMArt 155 та BONUS однакові.

Читайте також: російський танк "Прорив" вже служить в ЗСУ

Робота зі знищення цілі розпочинається з моменту її виявлення, ідентифікації та визначення точних координат, адже будь-яка високоточна зброя потребує не менш точну локалізацію цілі, впевнені в Defense Express. Вся ця інформація у режимі онлайн передається до засобів ураження, після чого здійснюється один постріл.

Коли снаряд знаходиться на певній висоті, він розкривається і далі починають діяти два елементи.

Кожен з цих елементів має систему пошуку цілі, які складаються з комбінованої інфрачервоної та радіолокаційної головки самонаведення. Внаслідок того, що суб-боєприпаси оснащені парашутом або вінглетами, збільшується час у повітрі, який необхідний для пошуку цілі. І як тільки ціль зафіксована остаточно, відбувається підрив бойової частини з формуванням ударного ядра.



Очікувати при цьому особливого "фаєршоу" не варто, бо у ціль насправді влітає невеликий за розміром вражаючий елемент, сформований з матеріалу кумулятивної воронки, але розігнаний до швидкості приблизно у 5 км/с.

Тому навіть на професійних відео з демонстрацією снарядів BONUS зафіксувати його політ вкрай складно.

Цей елемент легко прошиває верхню броню, у цьому конкретному випадку – Т-90М "Прорив", що призводить до займання у бойовому відділенні. Швидше за все, спалахнули заряди, розміщені в автоматі заряджання.

Нагадаємо, як німецькі тягачі MAN витягують танки після бою.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов підтвердив, що українські військові успішно застосовують ці боєприпаси, вони знищили близько 30 цілей.

Довідка Авто24

SMArt 155 (нім. Suchzünder Munition für die Artillerie 155) — німецький високоточний 155 мм артилерійський снаряд, спроєктований для стрільби на великі відстані й гарантованого ураження стаціонарної або рухливої бронетехніки зверху. SMArt 155 містить два суббоєприпаси, що діють за принципом ударного ядра. Снаряд виготовляє німецька Rheinmetall Waffe Munition GmbH у співпраці з Diehl Munitionssysteme, EADS, AIM, Brüggemann та Preh-Werke.

155 BONUS — високоточний 155 мм касетний артилерійський снаряд, розроблений компаніями Bofors (Швеція) та Nexter (Франція).