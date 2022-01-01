Действенный способ в разы повысить проходимость автомобиля – установить цепи противоскольжения на колеса. Средство нехитрое, но монтировать его на колеса обычно приходится буквально в полевых условиях. Как сделать это быстро и без напряжения сил и нервов?

Парадоксальная вещь: многих водителей настолько страшит процедура установки цепей на колеса, что они готовы отказаться от цепей в пользу неких упрощенных девайсов типа браслетов, сеток и тому подобное. Хотя на самом деле именно цепи самые простые в монтаже. Однако, это правда только в том случае, если знать основные приемы обувания автомобиля в цепи.

Цепи противоскольжения на колесах существенно повышают проходимость автомобиля, но в трактор его не превращают.

Прежде чем устанавливать это эффективное оборудование на машину, рассмотрите, какой вид имеет одетое в цепь колесо – на фото или на другой машине. Разберитесь с внешним видом и местом размещения каждого элемента цепи: рабочей части, боковых ветвей и замка. Независимо от марки, каждый элемент принято выделять собственным цветом – для упрощения надевания цепи на колесо.

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Если конструкция цепей и терминология вам известны, можете сразу переходить ко второй части статьи, где мы говорим об их монтаже на машину.

Рабочая часть располагается на протекторе, ее элементы пересекают беговую дорожку шины поперек или почти поперек, но обычно есть несколько продольных звеньев. Рабочая часть цепи имеет нейтральный цвет, как правило, это тон гальванического покрытия металла.

Правильно одетые цепи имеют такой вид. Боковые ветви (красная и синяя) удерживают рабочую часть на протекторе

Боковые ветви имеют форму кольца и соответственно обнимают шину с обеих сторон – они держат рабочую часть цепи на протекторе. Внешняя боковая ветвь, как и рабочая часть, изготовлена собственно из цепи, внутренняя, которую не видно на автомобиле, – из жесткого троса в пластиковой оболочке. Внутренняя, тросовая ветка разъемная, но имеет фиксированный диаметр. Наружная ветка цепная, состоит из двух частей и замыкается через карабин и замок, благодаря которому она легко меняет длину (то есть диаметр). Кроме того, на внешнем кольце есть крючок с резиновым амортизатором. Боковые ветви как правило цветные: синие, красные или желтые.

Замок предназначен для натягивания наружной боковой ветви (уменьшения ее диаметра) и фиксации достигнутого диаметра. Собственно, на самом боковом кольце он и расположен. Замки бывают различной конструкции, в том числе с автоматическим натяжением. Часто их делают яркого цвета, обычно красного.

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Как установить цепи на колеса

Ничего сложного в этой операции нет, единственное неприятное в ней – необходимость приседать возле колес и потребность держать руками холодный металл. Поэтому желательно иметь для такого дела перчатки, лучше кожаные.

Разверните цепь для одного колеса, чтобы она расправилась. Это проще делать, если замкнуть внутреннюю (тросовую) боковую ветвь, и взяв ее двумя руками горизонтально, встряхнуть, чтобы придать всему устрйоству вид баскетбольной корзины.

Разомкните фиксатор (застежку) внутреннего кольца, положите всю конструкцию на землю возле колеса.

Алгоритм установки цепей на колеса в целом прост. Советуем использовать перчатки и какую-то подкладку под колени

Пропустите один конец разомкнутого внутреннего кольца по земле за колесо так, чтобы застежка оказалась перед вами по вашу сторону колеса – вверху.

Застегните фиксатор и запустите внутреннее кольцо за колесо так, чтобы оно оказалось примерно на уровне обода колеса.

Рабочую часть цепи расположите по протектору шины так, как это должно быть во время движения.

Соедините карабин наружной ветви, образовав из внешнего звена полукольцо.

Соедините внешнюю ветвь в кольцо через замок, затянув цепь максимально туго.

Пропустите свободный конец ветви с крючком через кольцо (кольца), которое есть неподалеку от замка на внешней ветви.

Натягивая этот конец за счет эластичности резинового амортизатора, нужно зацепить крючок за цепь ветви – по возможности на диаметрально противоположной стороне колеса. Возможность этого зависит от того, насколько точно размер устройства в целом соответствует размерности ваших шин. Отрегулировать длину (диаметр) наружной ветви можно в месте зацепления карабина (на фото внизу он зеленый), переставив его на одно-два звена цепи.

После надевания цепей надо проехать до десяти метров и еще раз подтянуть боковую ветку в замке (на фото красного цвета)

Установив цепи на оба ведущих колеса, проедьте неспешно десяток метров, чтобы все части цепей заняли свои места.

Окончательно подтяните цепь внешней ветви в замке.

Если ваш комплект имеет замок с самозатягиванием, последние две операции не нужны, можно сразу отправляться в путь. Но лучше через несколько минут движения все же остановиться, выйти из машины и убедиться, что цепи хорошо облегают шины. Имейте в виду, что во многих случаях цепь может царапать диск колеса, что не очень приятно для владельца, особенно, если диски легкосплавные. Но при большом желании почти всегда можно подобрать цепь такого размера, с которым она не будет располагаться за пределами шины.

Большинство производителей цепей позволяют скорость движения не более 35 – 50 км/ч.

Напомним также, что очень важно не двигаться с цепями на колесах слишком быстро, поскольку это приведет к повреждению шин, дисков, а то и крыльев машины. Также очень нежелательно ездить с цепями на колесах по чистому асфальту (короткие участки не считаются).

Рекомендация Авто24

Чтобы не путаться в цепях, извлекая их из футляра где-то на обочине или в глубокой колее, очень советуем потренироваться в установке их на машину заранее – например, в начале сезона или перед выездом в заснеженные районы. Это будет полезно, даже если определенный опыт в этом деле у вас уже есть, а если комплект новый – то и подавно.

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