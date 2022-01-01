Дієвий спосіб в рази підвищити прохідність автомобіля – встановити ланцюги протиковзання на колеса. Засіб нехитрий, але монтувати його на колеса зазвичай доводиться буквально в польових умовах. Як зробити це швидко та без напруження сил і нервів?

Парадоксальна річ: багатьох водіїв настільки страшить процедура встановлювання ланцюгів на колеса, що вони ладні відмовитися від ланцюгів на користь певних спрощених девайсів типу браслетів, сіток тощо. Хоча насправді саме ланцюги найпростіші у монтажі. Однак, це правда лише у тому випадку, якщо знати основні прийоми взування автомобіля в ланцюги.

Ланцюги протиковзання на колесах суттєво підвищують прохідність автомобіля, але на трактор його не перетворюють.

Перш ніж встановлювати це ефективне обладнання на машину, роздивіться, який вигляд має одягнене у ланцюг колесо – на фото або на іншій машині. Зрозумійте вигляд і місце розміщення кожного елементу ланцюга: робочої частини, бокових гілок і замка. Незалежно від марки, кожен елемент прийнято виділяти власним кольором – для спрощення надягання ланцюгу на колесо.

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Якщо конструкція ланцюгів і термінологія вам відомі, можете відразу переходити до другої частини статті, де ми говоримо про їхній монтаж на машину.

Робоча частина розташовується на протекторі, її елементи перетинають бігову доріжку шини впоперек або майже впоперек, але є трохи повздовжніх ланок. Робоча частина ланцюга має нейтральний колір, як правило це тон гальванічного покриття металу.

Правильно вдягнені ланцюги мають такий вигляд. Бокові гілки (червона та синя) утримують робочу частину на протекторі

Бокові гілки мають форму кільця і відповідно обіймають шину з обох боків – вони тримають робочу частину ланцюга на протекторі. Зовнішня бокова гілка, як і робоча частина, виготовлена з ланцюга, внутрішня, яку не видно на автомобілі – з жорсткого троса у пластиковій оболонці. Внутрішня, тросова гілка рознімна, але має фіксований діаметр. Зовнішня гілка, ланцюгова, складається з двох частин і замикається через карабін і замок, завдяки якому вона також легко змінює довжину (тобто діаметр). Крім того, на зовнішньому кільці є гачок з гумовим амортизатором. Бокові гілки як правило кольорові: сині, червоні або жовті.

Замок призначено для натягування бокової гілки (зменшення її діаметру) та фіксації досягнутого діаметра. Власне, на самому боковому кільці він і розташований. Замки бувають різної конструкції, у тому числі з автоматичним натягуванням. Часто їх роблять яскравого кольору, зазвичай червоного.

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Як встановити ланцюги на колеса

Нічого складного в цій операції немає, єдине що в ній неприємного – необхідність присідати біля коліс і потреба тримати руками холодний метал. Тому бажано мати для такого діла рукавички, краще шкіряні.

Розгорніть ланцюг для одного колеса, щоб він розправився. Це простіше робити, якщо замкнути внутрішню (тросову) бокову гілку, і взявши її двома руками горизонтально, струсити, аби надати їй вигляд баскетбольного кошика.

Розімкнути фіксатор (застібку) внутрішнього кільця, покласти усю конструкцію на землю біля колеса.

Алгоритм встановлення ланцюгів на колеса в цілому простий. Радимо використовувати рукавички та якусь підкладку під коліна

Пропустити один кінець розімкнутого внутрішнього кільця по землі за колесо так, щоб застібка опинилася перед вами по ваш бік колеса – вгорі.

Застебнути фіксатор і запустити внутрішнє кільце за колесо так, щоб воно опинилося приблизно на рівні обода колеса.

Робочу частину ланцюга розташувати по протектору шини так, як це має бути під час руху.

З’єднати карабін зовнішньої гілки, утворивши із зовнішньої ланки напівкільце.

З’єднати зовнішню гілку у кільце через замок, затягнувши ланцюг максимально туго.

Пропустити вільній кінець гілки з гачком через кільце, яке є неподалік замка на зовнішній гілці.

Натягуючи цей кінець за рахунок еластичності гумового амортизатора, треба зачепити гачок за ланцюг гілки – за можливості на діаметрально протилежному боці колеса. Можливість цього залежить від того, наскільки точно розмір пристрою в цілому відповідає розмірності ваших шин. Відрегулювати довжину (діаметр) зовнішньої гілки можна у місці зачеплення карабіну (на фото внизу він зелений), переставивши його на одну-дві ланки ланцюга.

Після вдягання ланцюгів треба проїхати до десяти метрів та ще раз підтягнути бокову гілку у замку (на фото червоного кольору)

Встановивши ланцюги на обидва ведучі колеса, проїдьте неспішно десяток метрів, щоб усі частини ланцюгів зайняли свої місця.

Остаточно підтягніть ланцюг зовнішньої гілки у замку.

Якщо ваш комплект має замок із самозатягуванням, останні дві операції непотрібні, можна відразу вирушати в дорогу. Але краще через кілька хвилин руху таки зупинитися, вийти з машини і переконатися, що ланцюги добре облягають шини. Майте на увазі, що в багатьох випадках ланцюг може дряпати диск колеса, що не дуже приємно для власника, особливо, якщо диски легкосплавні. Але за великого бажання майже завжди можна підібрати ланцюг такого розміру, з яким він не буде розташовуватися за межами шини.

Більшість виробників ланцюгів дозволяють швидкість руху не більше 35 – 50 км/год.

Нагадаємо також, що дуже важливо не рухатися з ланцюгами на колесах надто швидко, оскільки це призведе до пошкодження шин, дисків, а то й крил машини. Також дуже не бажано їздити з ланцюгами на колесах по чистому асфальту (короткі ділянки не рахуються).

Рекомендація Авто24

Щоб не плутатися у ланцюгах, витягуючи їх з футляру десь на узбіччі або в глибокій колії, дуже радимо потренуватися у встановленні їх на машину заздалегідь – наприклад, на початку сезону або перед виїздом у засніжені райони. Це буде корисним навіть якщо певний досвід у цій справі у вас уже є, а якщо комплект новий – то й поготів.

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