Эта история – не только отличный пример социальной ответственности бизнеса, но и пример того, как украинское предприятие может стать партнером европейского автогиганта.

В конце апреля PSA Group (второй по величине автопроизводитель ЕС) и ее украинский партнер – производитель автомобилей "скорой помощи" ООО "Автоспецпром" предложили украинским медучреждениям провести бесплатные техобслуживание и ремонт машин экстренной медицинской помощи марок Citroën и Peugeot.

Согласно заявлению PSA Group, машины этих марок составляют значительную часть автопарка "скорых" в стране. Поэтому, очевидно, такая инициатива является существенным подспорьем для медиков.

Как рождаются “скорые” на заводе под Киевом

Раннее утро. Небо над селом Петропавловская Борщаговка под Киевом затянуто тучами, моросит мелкий дождь. Капли покрывают десятки новеньких "скорых", припаркованных во дворе современного производственного комплекса. Мимо них прямо на автовозе в ангар заезжает очередная партия базовых фургонов Citroën. Через несколько дней они тоже превратятся в машины, которые помогают спасать жизни украинцев, и присоединятся к другим "скорым" во дворе завода, чтобы еще спустя неделю отправиться в один из регионов Украины.

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Процесс переоборудования базового автомобиля в "скорую" начинается с теплоизоляции салона и прокладки коммуникаций. И это один из важнейших этапов. Качество работы электросистем машины – критический фактор, от которого зависит предоставление экстренной помощи пациенту. Если питания не будет, медики просто не смогут воспользоваться частью оборудования, установленного на скорой.

"Конечно, мы подбираем лучшее по своим характеристикам оборудование. И, в том числе, одним из критериев является возможность автономной работы. Например, для реанимобилей мы подобрали аппарат искусственной вентиляции легких одного из лучших европейских производителей – Siare. Он подходит и для взрослых, и для детей, и даже для грудных детей. И при этом может работать от аккумулятора до 6 часов. Но есть приборы, у которых просто нет режима автономной работы", - рассказывает заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Требования к безопасности автомобиля скорой медицинской помощи учитывают также вопросы электромагнитной совместимости.

"В "скорых" очень много электроники – от радиостанций до монитора пациента. И электромагнитное излучение одного прибора может оказывать воздействие на другие. Чтобы они могли работать одновременно и без сбоев, нужно соблюсти ряд требований ДСТУ 7032 и европейских директив. Например, EN 60601-1 и EN 60601-2", - говорит Кирилл Коморкин.

Что касается тепло- и шумоизоляции, эти работы также играют значительную роль в последующем обеспечении максимально удобных условий работы медиков. "Температура в салоне должна быть комфортной для врачей и пациента и когда на улице метель и -20, и в +30 на солнцепеке, – объясняет Кирилл Коморкин – А шумоизоляция влияет на взаимодействие медиков с человеком. Пострадавший может быть ослаблен и говорить шепотом. А при этом машина двигается на большой скорости и с включенной сиреной. Если шумоизоляция не обеспечена должным образом, человека могут просто не услышать", – поясняет замдиректора "Автоспецпрома".

Следующий этап – установка основы салона – стеклопластиковых стен, где размещается медицинское оборудование. На данный момент "Автоспецпром" – единственное предприятие в Украине, которое устанавливает в "скорые" интерьер такого уровня.

"Единые монолитные стены из стеклопластика в "скорых" – это одна из последних тенденций в европейских системах экстренной медицинской помощи.

На самом деле, сегодня далеко не во всех странах ЕС еще перешли на такую технологию. Мы же с момента создания предприятия приняли решение сразу брать на вооружение передовой опыт. Поэтому спроектировали интерьер на основе лучших европейских аналогов и многочисленных консультаций с нашими врачами. Эти стены производятся в Украине. Но если у скептиков возникают сомнения в их качестве, думаю, достаточно сказать, что продукцию нашего поставщика использует для доукомплектации своих локомотивов "Дженерал электрик", - рассказывает Кирилл Коморкин.

К слову, на "Автоспецпроме" стремятся к максимальному использованию украинских комплектующих. "Во-первых, мы хотим поддерживать бизнес и людей той страны, в которой мы живем. Во-вторых, нынешняя ситуация с дефицитом многих иностранных комплектующих показала, что лучше рассчитывать на внутренне производство", - отмечает Коморкин.



Стеклопластик, из которого делают салон украинских "скорых" – это композиционный конструкционный материал с высокой прочностью и относительно небольшой плотностью. Он устойчив к химическим, атмосферным и другим внешним воздействиям.

"В Европе переходят на стеклопластик, потому что он устойчив вообще к любым средствам дезинфекции. Это особенно важно сейчас, когда "скорые" могут использоваться для перевозки больных коронавирусом. И в этом контексте также нужно сказать, что салон спроектирован так, чтобы обеспечить доступ ко всем местам, где необходимо проводить дезинфекцию.

Второе преимущество этого материала – это его удельная прочность, которая выше, чем у стали. Но при этом материал имеет значительно меньший вес. Кроме того, у него одни из самых высоких характеристик устойчивости при вибрационных и ударных нагрузках", - добавляет Кирилл Коморкин.

После установки основы интерьера начинается монтаж медицинской техники и оборудования.

В европейской практике, которую переняла Украина, "скорые" делятся на три типа – А, В и С. И именно от класса автомобиля зависит комплектация медицинского салона.

Например, на автомобиле типа А человека под контролем врачей довезут от дома или места происшествия до больницы. Медицинское оснащение в нем минимально.

Тип В – это "скорая", которой врачебная бригада может оказывать медицинскую помощь и мониторить состояние пациента на догоспитальном этапе.

А тип С – это уже реанимобиль, в котором медики смогут провести практически любые экстренные процедуры пациенту, находящемуся в критическом состоянии.

Медицинское оборудование этого типа автомобиля наиболее сложное. Например, только реанимобили оснащаются аппаратами искусственной вентиляции легких, в то время, как в машинах класса А и В устанавливается менее сложное оборудование для дыхательной поддержки.

Стандартный перечень приборов, которые устанавливаются в "скорые", насчитывает около 50 позиций. Это как оборудование для переноски пациента, так и техника, позволяющая провести разные медицинские манипуляции, инъекции, некоторые диагностические процедуры, например, снять кардиограмму.

Кроме того, в комплектацию "скорой помощи" входит дефибриллятор и целый ряд вспомогательного оборудования, например, транспортный холодильник для хранения медикаментов, контейнер для использованных шприцев и игл, специальные емкости для медицинских отходов.



"За время нашей работы мы наладили прямые контракты с ведущими мировыми производителями медоборудования. Это, во-первых, позволяет закупать его по минимальным ценам, обеспечивая экономию средств госбюджета, а, во-вторых, гарантировать сервисное обслуживание медтехники", – говорит Кирилл Коморкин.



По словам замдиректора "Автоспецпром", подбор соответствующих приборов – достаточно кропотливая процедура из-за необходимости соблюдать множество требований. "К большинству оборудования есть, например, требование о возможности его переноски. Причем одним человеком, поэтому максимальная масса одного прибора не может превышать 25 кг. Конечно же, все должно быть сертифицировано Министерством охраны здоровья и разрешено к применению в транспортных средствах во время движения. И также есть очень жесткие требования к креплениям, т.к. они должны выдерживать нагрузку во время ускорения машины, резких поворотов и т.п.", - поясняет Кирилл Коморкин.

Мировой опыт и украинская практика

Во всем мире автомобили скорой помощи создаются на базе стандартного шасси фургонов или легких грузовиков. Комплектация медоборудованием и характеристики автомобиля рассчитываются, исходя из задач, которые ставятся перед машиной. Но одной из основных характеристик при выборе базового шасси считается грузоподъемность.

"Если вы посмотрите на "скорые" в Европе – во Франции, Испании, Италии – большинство из них сделаны на базе тех же "Ситроенов" и "Пежо", что и у нас. Почему? – Потому что эти автомобили оптимальны по соотношению цены и качества по сравнению с другими аналогами в этом классе. Полная масса, которую берут эти автомобили, составляет 3,5 тонны. Т.е. с учетом веса самого автомобиля, веса людей, которые в нем едут, веса топлива, на медицинское оборудование, проводку, салон остается порядка 1,5 тонн. Это на самом деле не очень много. Только общий вес проводов, которые по своим характеристикам гарантируют надежную работу медоборудования, составляет около 25 килограмм. При этом у машины же еще должен остаться запас, чтобы перевезти пациента, который весит не 75 кг, а 150, на пример", - объясняет Кирилл Коморкин.



По его словам, если полный вес машины будет превышен, это создает угрозу для безопасности людей. Ведь "скорые" передвигаются на большой скорости, а системы торможения и управления автомобилем рассчитаны исходя из базовых технических характеристик машины.

"Мы очень долго подбирали базовый автомобиль, который бы оптимально подходил по всем параметрам. Кроме грузоподъемности смотрели на характеристики ходовой части. Шасси автомобиля должно обеспечивать минимальные колебания во время движения, подвеска должна быть особо устойчивой. Тем более в наших условиях. Остановились на Citroen Jumper и Peugeot Boxer, заключили дилерское соглашение с группой Peugeot Citroen. Уже много лет "Автоспецпром" является официальным дилером этих машин. И мы гордимся нашим сотрудничеством. В свою очередь представители группы неоднократно посещали наше предприятие и высоко оценили нашу производственную базу и квалификацию наших сотрудников", - говорит Кирилл Коморкин.





Сейчас на предприятии заняты порядка 100 сотрудников. Причем большинство из них – это высококлассные технические специалисты и инженеры с опытом работы в автомобильной промышленности.

Компания может производить до 100 машин "скорой помощи" в месяц. И не только на базе Peugeot и Citroen. За время своей деятельности сотрудники неоднократно производили "скорые" для частных клиник на базе Mercedes-Benz.

Кроме того, в портфеле продуктов "Автоспецпром" есть передвижные амбулатории на базе Isuzu. 7 таких автомобилей ездят в Полтавской области. Есть автомобили для перевозки медицинского персонала на базе Peugeot 2008 и Citroen Berlingo, а также проекты по созданию другой мобильной медицинской техники – от передвижных стоматологических кабинетов до мобильных госпиталей.

В 2019 году с завода "Автоспецпром" выехали более 700 новых "скорых" для государственных и частных медицинских учреждений. "Самое важное в деле производства автомобилей скорой помощи и вообще специализированного медицинского транспорта – соблюдение стандартов, – резюмирует Кирилл Коморкин. – Потому что именно стандарты являются гарантией того, что пациенту будет предоставлена оперативная и качественная медицинская помощь, а врачам – безопасность и комфорт работы".