Как в Коростене приготовились к зимней уборке улиц

К работе в мороз, метель и другие сезонные капризы погоды готова вся техника для снегоуборки и борьбы с гололедом. Об этом сообщает на своем сайте мэрия Коростеня.

Также к работе зимой удалось укомплектовать экипажи. Во время военного лихолетья это сделать было немного сложно, но справились.

С наступлением неблагоприятных сезонных условий, снежных осадков и падения температуры окружающей среды будет организовано круглосуточное дежурство людей и техники.

На сегодня предприятие имеет в полной готовности 17 единиц спецтехники. К работе будут привлечены тракторы, грейдеры, бульдозеры, комбинированные дорожные машины для разбрасывания песочно-соляных смесей.

Техника всесезонная, но требует подготовки навесок, надстроек и собственной сервисной поддержки, что и было сделано. Фото: мэрия Коростеня

Кроме тяжелой техники, тротуарную зону, дворовые территории будут обслуживать малоразмерные всесезонные подметальные машины с щетками и снежными отвалами.

Для благоустройства улиц и борьбы с гололедом также проведен ряд тендерно-закупочных и других процедур.

К старту нового сезона и зимнего благоустройства уличной и тротуарной сети, дворовых проездов проведены:

ревизия остатков пескосмесей с прошлого сезона, запасы которых составляют около 200 тонн;

осуществлен тендер на закупку двух вагонов соли:

продолжается заполнение новой базы для хранения пескосмеси, что позволит обеспечить соответствующие условия для ее хранения и использования в зимний период.

По словам мэра Коростеня Владимира Москаленко, городская коммунальная инфраструктура полностью готова к проведению зимнего периода. Город готов к любым вызовам, в т.ч. техногенным военного времени.

Маломерной технике также зимой работы хватит, будет работать там, где тяжелым машинам убирать сложно из-за габарита и веса. Фото: мэрия Коростеня

Кроме того, в резерве городских властей есть договоренность с предприятиями различных форм собственности о привлечении их техники к уборке и содержанию улиц, близлежащих дорог в надлежащем состоянии для полноценного транспортного сообщения, функционирования социальных объектов и тому подобное.