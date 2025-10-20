Львов в субботу "пережил блэкаут": что было на самом деле

Условное отключение света по сценарию локального обесточивания Лычаковского района организаторы учений максимально приблизили к реальным условиям.

Как сообщила мэрия Львова, тестирование дало реальную оценку готовности транспортной системы функционировать в условиях частичного отсутствия электроснабжения.

Кроме этого, было отработано взаимодействие перевозчиков и логистику всех служб. Разработаны алгоритмы по двум различным сценариям, что в час "Х" должны минимизировать критические последствия.

Если трамвай неработоспособен, то...

В субботу репетиция показала реальную картину состояния дел как на маршрутах, так и на светофорных объектах. Трамваи № 1, № 2 и № 7, которые имеют там конечные остановки, 18 октября не курсировали. Зато эти направления логистики временно заменили на альтернативные виды транспорта, усилили действующими автобусными маршрутами, пролегающих рядом с трамвайными линиями.

"Цель испытаний – подготовить городской транспорт к возможным ситуациям с обесточиванием. Мы должны отработать сценарий, когда из-за отсутствия электроэнергии часть трамваев не может выехать на линии. Если в алгоритме действий обнаружим слабые места - будем иметь время их устранить, чтобы в случае реальной чрезвычайной ситуации действовать быстро и слаженно", – пояснил руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило.

Автобусы вышли на трамвайные пути

По сценарию на время тестирования вместо трамвайных маршрутов № 1, № 2 и № 7 запустили два альтернативные автобусные. Так временный маршрут № 2Т полностью дублировал трамвай № 2. На линию вывели восемь больших автобусов с интервалом 9–10 мин.

Временное автобусное направление № 7Т получило четыре больших автобуса с интервалом движения 15 мин. Там также посадка пассажиров осуществлялась рядом с трамвайными остановками.

Итоги проработают, выводы сделают

По итогам проведенных учений будут сделаны выводы. В департаменте городской мобильности отметили, что город имеет план действий, предусматривающий два основных сценария реагирования на случай обесточивания.

Какой алгоритм действий:

в случае полного обесточивания Львова – усиливают и корректируют действующие автобусные маршруты, поскольку пассажиропоток в городе в результате чрезвычайной ситуации обычно уменьшается;

в случае локального отключения – усиливают нынешние и вводят дублирующие автобусные маршруты, учитывая то, в таких условиях пассажиропоток является привычным.

При необходимости для перевозки пассажиров будут привлекать и имеющиеся троллейбусы с автономным ходом.

Подобные "репетиции" уже были, но не такие масштабные

Мэрия напомнила, что подобные тестирования уже проводили в городе ранее, когда на время ремонта и вынужденной остановки трамвая № 3 запускали дублирующий автобусный маршрут и усиливали действующий.

Похожий сценарий отработан в Сиховском, когда из-за работы "Львовоблэнерго" не курсировали трамваи № 4 и № 8. Тогда тоже вводили аналогичные решения.

Зима тревоги нашей

Сейчас Львов готовится к прохождению зимы. Поэтому в ближайшие недели в городе планируют тестировать работу всей инфраструктуры по ее готовности к работе в чрезвычайной ситуации – при отсутствии электроснабжения и газа.

В частности, уже протестировали работу светофоров, Пунктов несокрушимости и водовозов города на случай отсутствия централизованного водоснабжения.