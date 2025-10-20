Львів у суботу "пережив блекаут": що було насправді

Умовне вимкнення світла за сценарієм локального знеструмлення Личаківського району організатори навчання максимально наблизили до реальних умов.

Як повідомила мерія Львова, тестування дало реальну оцінку готовності транспортної системи функціонувати в умовах часткової відсутності електропостачання.

Окрім цього, було відпрацьовано взаємодію перевізників і логістику всіх служб. Розроблено алгоритми за двома різними сценаріями, що в годину "Х" повинні мінімізувати критичні наслідки.

Якщо трамвай непрацездатний, то...

В суботу репетиція показала реальну картину стану справ як на маршрутах, так і на світлофорних об'єктах. Трамваї № 1, № 2 та № 7, які мають там кінцеві зупинки, 18 жовтня не курсували. Натомість ці напрямки логістики тимчасово замінили на альтернативні види транспорту, підсилили чинними автобусними маршрутами, що пролягають поруч із трамвайними лініями.

"Мета випробувань — підготувати міський транспорт до можливих ситуацій зі знеструмленням. Ми маємо відпрацювати сценарій, коли через відсутність електроенергії частина трамваїв не може виїхати на лінії. Якщо в алгоритмі дій виявимо слабкі місця — матимемо час їх усунути, щоб у разі реальної надзвичайної ситуації діяти швидко та злагоджено", — пояснив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

Автобуси вийшли на трамвайні колії

За сценарієм на час тестування замість трамвайних маршрутів № 1, № 2 та № 7 запустили два альтернативні автобусні. Так тимчасовий маршрут № 2Т повністю дублював трамвай № 2. На лінію вивели вісім великих автобусів з інтервалом 9 – 10 хв.

Тимчасовий автобусний напрямок № 7Т отримав чотири великі автобуси з інтервалом руху 15 хв. Там також посадка пасажирів здійснювалася поруч з трамвайними зупинками.

Підсумки опрацюють, висновки зроблять

За підсумками проведеного навчання буде зроблено висновки. В департаменті міської мобільності зазначили, що місто має план дій, що передбачає два основні сценарії реагування на випадок знеструмлення.

Який алгоритм дій:

у разі повного знеструмлення Львова – посилюють та коригують чинні автобусні маршрути, оскільки пасажиропотік у місті внаслідок надзвичайної ситуації зазвичай зменшується;

у разі локального відключення – посилюють теперішні та вводять дублювальні автобусні маршрути, враховуючи те, в таких умовах пасажиропотік є звичним.

За потреби для перевезення пасажирів будуть залучати й наявні тролейбуси з автономним ходом.

Подібні "репетиції" вже були, але не такі масштабні

Мерія нагадала, що подібні тестування вже проводили у місті раніше, коли на час ремонту та вимушеної зупинки трамвая № 3 запускали дублювальний автобусний маршрут та підсилювали чинний.

Схожий сценарій відпрацьовано у Сихівському, коли через роботи «Львівобленерго» не курсували трамваї № 4 та № 8. Тоді теж запроваджували аналогічні рішення.

Зима тривоги нашої

Нині Львів готується до проходження зими. Відтак у найближчі тижні у місті планують тестувати роботу всієї інфраструктури щодо її готовності до роботи у надзвичайній ситуації – за відсутності електропостачання та газу.

Зокрема, вже протестували роботу світлофорів, Пунктів незламності та водовозів міста на випадок відсутності централізованого водопостачання.