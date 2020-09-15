Экспресс-тест спорткара от команды СРТ.

Chevrolet Corvette в кузове С7 – это бескомпромиссный американский "масл-кар" с атмосферным двигателем на 6,2 л, задним приводом и автоматической 8-скоростной коробкой передач. Он выпускался с 2014 по 2019 годы.

Под легким карбоновым капотом – V8 с непосредственным впрыском, атмосферный, с двумя клапанами на цилиндр. Его мощность в 466 л.с. достигается при 6000 оборотов в минуту. Он разгоняет полуторатонное авто до первой сотни за 4,4 секунды, до второй – за 10,3 секунд.

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Внутри – два посадочных места, достаточно удобные. Экран с тайником внутри, мультимедиа, климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений – все как в авто премиум-класса.

На первый взгляд автомобиль создает ощущение бескомпромиссного, ультимативного спорт-кара, однако является ли Chevrolet Corvette таким? Как ведет себя подвеска "Стингрея" на наших дорогах? Как быстро разменивает первую сотню атмосферный "Шевроле Корвет"? А как же там в двухместном салоне? Есть ли хоть какой-нибудь намек на практичность? Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в этом видео:

Напомним, как выглядит Chevrolet Corvette 2020.