Експрес-тест спорткару від команди СРТ.

Chevrolet Corvette в кузові С7 – це безкомпромісний американський "масл-кар" з атмосферним двигуном на 6,2 л, заднім приводом та автоматичною 8-швидкісною коробкою передач. Він випускався з 2014 по 2019 роки.

Під легким карбоновим капотом – V8 з безпосереднім впорскуванням, атмосферний, з двома клапанами на циліндр. Його потужність у 466 к.с. досягається при 6000 обертів на хвилину. Він розганяє півторатонне авто до першої сотні за 4,4 секунди, до другої – за 10,3 секунд.

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Всередині - два посадкових місця, досить зручні. Екран з тайником всередині, мультимедія, клімат-контроль, підігрів та вентиляція сидінь – все як у авто преміум-класу.

На перший погляд автомобіль створює відчуття безкомпромісного, ультимативного спорт-кара, однак, є чи Chevrolet Corvette таким? Як поводиться підвіска "Стінгрея" на наших дорогах? Як швидко розмінює першу сотню атмосферне "Шевроле Корвет"? А як же там в двомісному салоні? Чи є хоч який-небудь натяк на практичність? Відповіді на ці та багато інших запитань дивіться в цьому відео:

Нагадаємо, як виглядає Chevrolet Corvette 2020.