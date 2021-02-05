Украинские фрикционные шины Premiorri Viamaggiore Z Plus испытали на полноприводном Subaru Forester.

Обычно заметенные небольшим слоем снега дороги – не проблема для хорошей зимней резины, даже нешипованной. Premiorri Viamaggiore Z Plus не стал исключением. Шины очень уверенно цепляются за покрытие, причем как на свежем, так и на укатанном снегу. Конечно, когда под снегом оказывается слой льда, надежность сцепления значительно снижается, ведь не надо забывать, что это шины без шипов. О том, как украинские шины ведут себя на льду, есть отдельное видео.

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Предел сцепления с утрамбованным снегом очень легко контролировать. После нескольких ускорений и торможений момент срыва колес в букс прогнозируется очень легко. На полноприводном Subaru Forester отечественная Premiorri Viamaggiore Z Plus демонстрирует понятную динамику ускорения и торможения. Также на утрамбованном снегу Z Plus неплохо держит боковые нагрузки. Напомним, на ледяном покрытии с этим были некоторые сложности.

Но лучше всего Premiorri Viamaggiore Z Plus показывает себя на снежной каше, которой очень часто покрыты украинские дороги. Здесь ее способность продавливать смесь из снега, льда и воды действительно заслуживает высокой оценки.

Это помогает делать асимметричный рисунок протектора с крупными блоками и большим количеством канавок для вывода воды. А наличие большого количества мелких ламелей обеспечивает неплохое сцепление, когда шины цепляются за твердую поверхность.

Впрочем, на сухом и мокром асфальте главными недостатками Premiorri Viamaggiore Z Plus остаются немалый вес шины (что не лучшим образом влияет на экономичность) и относительно высокая шумность на высоких скоростях.

Кроме хорошего поведения на снегу, к преимуществам Premiorri Viamaggiore Z Plus следует отнести сверхвысокую прочность боковины, что особенно актуально на разбитых украинских дорогах. Ну и, конечно же, весьма демократичную цену.