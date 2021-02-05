Українські фрикційні шини Premiorri Viamaggiore Z Plus випробували на повноприводному Subaru Forester.

Зазвичай заметені невеликим шаром снігу дороги – не проблема для гарної зимової гуми, навіть нешипованої. Premiorri Viamaggiore Z Plus не стало виключенням. Шини дуже впевнено чіпляються за покриття, причому як на свіжому, так і на втрамбованому снігу. Звісно, коли під снігом виявляється шар льоду, надійність зчеплення значно знижується, адже не треба забувати, що це шини без шипів. Про те, як українські шини поводять себе на льоду, є окреме відео.

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Межу зчеплення з утрамбованим снігом дуже легко контролювати. Після кількох прискорень та гальмуваннь момент зриву коліс у букс прогнозується дуже легко. На повнопривідному Subaru Forester вітчизняна Premiorri Viamaggiore Z Plus демонструє зрозумілу динаміку прискорення та гальмування. Також на утрамбованому снігу Z Plus непогано тримає бокові навантаження. Нагадаємо, на льодяному покритті з цим були деякі складнощі.

Але найкраще Premiorri Viamaggiore Z Plus показує себе на сніговій каші, якою дуже часто вкриті українські дороги. Тут її здатність продавлювати суміш зі снігу, льоду та води дійсно заслуговує на високу оцінку.

Це допомагає робити асиметричний малюнок протектора з крупними блоками та чималою кількістю канавок для виведення води. А наявність великої кількості дрібних ламелей забезпечує непогане зчеплення, коли шини чіпляються за тверду поверхню.

Втім, на сухому та мокрому асфальті головними недоліками Premiorri Viamaggiore Z Plus залишаються чимала вага шини (що не найкращим чином впливає на економічність) та відносно висока шумність на високих швидкостях.

Окрім гарної поведінки на снігу, до преваг Premiorri Viamaggiore Z Plus слід віднести надвисоку міцність боковини, що особливо актуально на розбитих українських дорогах. Ну і, звичайно ж, вельми демократичну ціну.