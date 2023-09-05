На острие Южного фронтового направления десантно-штурмовые подразделения ВСУ начали активнее применять британские танки Challenger 2, которые значительно результативнее украинской брони советских времен.

На поле сражения против российских захватчиков Challenger 2 работает исключительно против техники, а не живой силы врага. Ведь боекомплект такого танка вложены бронебойные оперенные подкалиберные снаряды и безосколочные фугасные снаряды, не имеющие обломочного воздействия на пехоту.

О преимуществах британских танков в руках наших воинов рассказали эксперты ОО "Украинский милитарный центр".

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"Его преимущество в том, что он дальнобойный и очень точный", – делится впечатлениями механик-водитель Challenger 2 из танкового подразделения десантно-штурмовых войск.

75-тонный танк оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 длиной 55 калибров, что потребляет неунифицированные из НАТО боеприпасы раздельной зарядки. На обнародованном видео видно, как украинский военный готовит бронебойно-фугасный снаряд HESH.



Снаряды HESH для танка Challenger 2. Фото: HESH & HEAT

Снаряды данного образца имеют большую дальность действия, могут обезвреживать цели и объекты на расстоянии до восьми километров, а не классических пяти. Боекомплект расположен так, что может выдержать несколько попаданий.

"Я ездил на Т-64, Т-72 и на Т-80. На Т-80 воевал. До одной попытки… только попадет в тебя – все, у тебя шансов много нет, сразу боекомплект срабатывает, и ты летишь в воздух…" А в этом танке боекомплект расположен так, что он может выдержать несколько попаданий… Все для людей ", – рассказывает механик-водитель.

Украинский механик-водитель танка Challenger 2. Сентябрь 2023 года. Украина. Скриншот из видео ДШВ ВСУ

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Танк изготовлен по технологиям "Стелс", что делает его малозаметным при сканировании радарами из воздуха. В его моторной нише стоит дизельный двигатель Condor CV12 мощностью 895 кВт (1200 л. с.). такой потенциал позволяет передвигаться со скоростью 60 км/ч по дороге с твердым покрытием и 40 км/ч – по бездорожью. Ход мягкий, плавный, потому что здесь стоит подвеска гидропневматического типа. Гусеница имеет гидравлический регулятор натяжения.

Кроме того, здесь есть вспомогательный силовой агрегат Extel Systems Wedel APU для привода генераторной станции, питающей электрическую систему, когда базовый двигатель на позиции выключен. Это позволяет экономить расход топлива, улучшает звуковую и тепловую маскировку.

Напомним, что в мае минобороны Великобритании подтвердило прибытие в Украину всех обещанных танков. Challenger 2. В общей сложности ВСУ получили 14 единиц такой техники.