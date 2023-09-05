На вістрі Південного фронтового напрямку десантно-штурмові підрозділи ЗСУ почали активніше застосовувати британські танки Challenger 2, які значно результативніші української броні радянських часів.

На полі бою проти російських загарбників Challenger 2 працює виключно проти техніки, а не живої сили ворога. Адже боєкомплект такого танка вкладено бронебійні оперені підкаліберні снаряди та безосколкові фугасні снаряди, які не мають уламкового впливу на піхоту.

Про переваги британських танків в руках наших воїнів розповіли експерти ГО "Український мілітарний центр".

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"Його перевага в тому, що він далекобійний і дуже точний", – ділиться враженнями механік-водій Challenger 2 з танкового підрозділу десантно-штурмових військ.

75-тонний танк оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 довжиною 55 калібрів, що споживає неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання. На оприлюдненому відео видно, як український військовий готує бронебійно-фугасний снаряд HESH.



Снаряди HESH для танка Challenger 2. Фото: HESH & HEAT

Снаряди згаданого зразка мають більшу дальність дії, можуть знешкоджувати цілі та об’єкти на відстані до восьми кілометрів, а не класичних п’яти. Боєкомплект розташований так, що може витримати декілька влучань.

"Я їздив на Т-64, Т-72 і на Т-80. На Т-80 воював. До однієї спроби… тільки влучить в тебе – все, у тебе шансів багато немає, відразу боєкомплект спрацьовує, і ти летиш у повітря… А у цьому танку боєкомплект розташований так, що він може витримати кілька влучань… Все для людей", – розповідає механік-водій.

Український механік-водій танка Challenger 2. Вересень 2023. Україна. Скриншот з відео ДШВ ЗСУ

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Танк виготовлено за технологіями "Стелс", що робить його малопомітним під час сканування радарами з повітря. В його моторній ніші стоїть дизельний двигун Condor CV12 потужністю 895 кВт (1200 к. с.). такий потенціал дозволяє пересуватися зі швидкістю 60 км/год дорогою з твердим покриттям та 40 км/год – бездоріжжям. Хід м’який, плавний, оскільки тут стоїть підвіска гідропневматичного типу. Гусениця має гідравлічний регулятор натягу.

Окрім цього, тут є допоміжний силовий агрегат Extel Systems Wedel APU для приводу генераторної станції, що живить електричну систему, коли базовий двигун на позиції вимкнений. Це дозволяє економити витрати палива, поліпшує звукове і теплове маскування.

Нагадаємо, що у травні міноборони Великої Британії підтвердило прибуття до України всіх обіцяних танків Challenger 2. Загалом ЗСУ отримали 14 одиниць такої техніки.