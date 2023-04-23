Украинские дороги принципиально не отличаются от дорожной сети многих восточно-европейских стран. Но в глубинке определенная специфика все же есть, тем более что своих проблем даже на мирных территориях добавила война. Так что при выборе машины лучше учесть и этот фактор.

В Украине достаточно автотрасс, которые вполне можно считать европейскими, причем как на магистральных направлениях, так и региональных ответвлениях. Но с другой стороны, то там, то здесь могут встречаться участки, до которых в этом году еще не добрались ремонтные бригады.

О дорогах Украины можно сказать много хорошего, а что касается плохого – так это неожиданные выбоины, в которых можно оставить колесо. Конечно, если машина ваша – не рамный внедорожник.

К счастью, дороги везде асфальтированы, поэтому даже в худшем случае речь идет не о непролазной грязи, а о выбоинах и асфальтовых волнах. Таким образом, о суровых бескомпромиссных внедорожниках мы здесь говорить не будем. Поскольку понимаем, что абсолютное большинство украинских граждан как повседневный автомобиль хочет иметь типичную легковушку - хэтчбек, седан, универсал или как бы его внедорожную версию - кроссовер.

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Кузов

Если привязывать выбор авто к плохим дорогам, то вероятно, лучшим выбором будет тип кроссовер, которые фактически являются универсалами, хотя с относительно маленьким задним свесом. Если говорить о чисто легковых моделях, для плохих дорог лучше всего подойдет большинство хэтчбеков – потому что они имеют самую короткую среди всех колесную базу и небольшой задний свес.

С точки зрения проходимости не следует выбирать модели с длинным передним и задним свесом. Потому что "губой" переднего (или "диффузором" заднего) бампера такие машины цепляются о края выбоин, нестандартные "лежачие полицейские" и бордюры.

Renault Sundero Stepway, VW Polo Cross и другие "приподнятые" хэтчбеки и универсалы – хороший вариант для тех, кто часто путешествует по разбитому асфальту, но не хочет типичный кроссовер-внедорожник.

Но в любом случае нужно выбирать машину с паспортным клиренсом не менее 15 см, а если база больше 2,5 м, то дорожный просвет должен быть больше. Подскажем, на 1,0 – 1,5 см клиренс можно поднять за счет шин с большим профилем.

Двигатель

Рядовой украинский пользователь при выборе автомобиля обращает внимание (по крайней мере, так должно быть с точки зрения здравого смысла) на следующие характеристики двигателя:

Экономичность.

Сложность (стоимость) обслуживания.

Надежность.

Мощность.

Вид топлива.

Все эти факторы связаны между собой, поэтому на самом деле покупатели автомобиля часто подходят к вопросу с другой стороны – выбирая прежде всего тип топлива: бензин или дизель.

Бензин. В условиях Украины этот тип мотора более, так сказать, универсален. Он дешевле в ремонте и обслуживании, особенно когда речь идет о подержанных машинах, а главное – позволяет установить ГБО. А газ, в свою очередь, позволяет почти вдвое снизить расходы на топливо. Кроме того, в условиях военного времени владельцы машин с ГБО чувствуют себя увереннее других, ведь у них вдвое больше шансов добыть горючее во время его дефицита.

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Из минусов "бензинок" – среди импортируемых из Европы б/у машин таких моторов мало. Дело в том, что в развитых странах доминируют либо дизели, либо сомнительные с украинской точки зрения малолитражные моторчики объемом 0,9 – 1,2 литра с турбиной.

Запас клиренса понадобится не только на проселках, но и на асфальте с выбоинами и колеями.

Дизель. Дизельные моторы последних поколений поражают потреблением топлива на уровне 4,5 – 5,0 л/100. В то же время они имеют в конструкции много дорогостоящих компонентов, которые в случае ремонта сводят всю экономию на горючем на нет. Это очень важное обстоятельство, потому что львиная доля машин, ввозимых в Украину, с реальным пробегом более 300 тыс. – то есть в большей степени с израсходованным ресурсом. Но, как было сказано выше, выбирать особо не из чего – среди современных и не старых по годам машин абсолютное большинство – дизельные.

Трансмиссия

В украинских условиях одинаково хорошо работают и автоматические трансмиссии, и механические. Хотя многие покупатели подержанных машин сознательно выбирают именно "механику", даже когда “автомат” доступен по цене. Потому что понимают, что ремонт АКП может обойтись в цену самой машины.

Относительно полного или монопривода многие из наших земляков мечтают о 4х4. При том, что объективно рядовому украинскому автомобилисту машина с трансмиссией 4х4 в повседневном использовании особо и не нужна. За исключением разве что тех несколько зимних дней, когда коммунальщики не успевают убрать с улиц снег. Наверное, поэтому из года в год половина купленных украинцами кроссоверов (почти внедорожники!) имеют монопривод – и водители прекрасно обходятся без 4х4.

Марка и модель

Не нужно быть аналитиком, чтобы понять, какие марки и модели в последние несколько лет выбирают автомобилисты нашей страны. На улицах стало больше свежих VW Passat в европейской и американских версиях, Skoda Octavia, VW Golf, Renault Megan и Ford Focus – все в двух предпоследних поколениях. Если честно, это не всегда выбор самих украинцев – это то, что им может предложить вторичный рынок европейских стран.

Есть модели, которые хотят приобрести не из-за пригодности к тем или иным условиям, а в первую очередь по имиджевым соображениям.

Кто имеет меньше амбиций и больше рационализма, вполне успешно обходится бестселлером не столь давних лет Daewoo/ZAZ Lanos во всех его модификациях. Машина не то чтобы выдающаяся с практической точки зрения, но надежная и дешевая в содержании. Поэтому тех, кто ее покупает, достаточно много – эта корейско-украинская модель на втором месте среди моделей, проданных у нас в 2022 году. И этому не помеха ни низкий клиренс, ни тесный салон, ни прожорливые моторы.

Показательно, что Lanos в хорошем состоянии стоит не дешевле хорошенького на вид VW Golf V – люди хорошо понимают разницу в содержании VW и "Ланоса".

Рекомендация "Авто 24"

Выбор модели для украинского автомобилиста очень зависит от местности, где он проживает, вернее, где авто будет эксплуатироваться. И отечественному водителю, выбирающему себе машину, нужно иметь это в виду. Как видите, сотни тысяч граждан обходятся простеньким Lanos`ом с его сугубо "асфальтовым" характером. Но с другой стороны, многим "на каждый день" нужен кроссовер или конкретный внедорожник. Так что в этом вопросе следует не следовать общим тенденциям, а выбирать машину сугубо под свои нужды. Даже если она покажется кому-то неудобной и немодной.

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