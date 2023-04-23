В цілому українські шляхи принципово не відрізняються від дорожньої мережі багатьох східно-європейських країн. Але в глибинці певна специфіка таки є, тим більше що своїх проблем навіть на мирних територіях додала війна. Тому при виборі машини бажано врахувати і цей чинник.

В Україні достатньо шляхів, які цілком можна вважати європейськими, причому як на магістральних напрямках, так и на регіональних відгалуженнях. Але з іншого боку, то там, то тут можуть траплятися ділянки, до яких цього року ще не дісталися ремонтні бригади.

Про дороги України можна сказати багато хорошого, а щодо поганого – несподівані вибоїни, в яких можна залишити колесо. Звісно, якщо машина не рамний позашляховик.

На щастя, шляхи скрізь асфальтовані, тож навіть у гіршому випадку йдеться не про непролазну багнюку, а про вибоїни та асфальтові хвилі. Таким чином, про суворі безкомпромісні позашляховики ми тут говорити не будемо. Оскільки розуміємо, що абсолютна більшість українських громадян за повсякденний автомобіль хоче мати типовий легковик – хетчбек, седан, універсал чи його “піднесену” версію – міський кросовер.

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Кузов

Якщо прив’язувати вибір авто до поганих шляхів, до певно, найкращим вибором буде тип кузову кросовер, які, як відомо, фактично є універсалами, хоча з відносно коротким заднім звисом. Якщо говорити про суто легкові моделі, для геть поганих шляхів найкраще підійде більшість хетчбеків – бо вони мають найкоротшу серед усіх базу і найменший задній звис.

З точки зору поганих шляхів не варто обирати моделі з довгим переднім та заднім звисом. Тому що “губою” переднього (або “дифузором” заднього) бампера такі машини чіпляються об краї вибоїн, нестандартні “лежачі поліцейські” та бордюри.

Renault Sundero Stepway, VW Polo Cross та інші “підняті” хетчбеки та універсали – хороший варіант для тих, хто часто мандрує розбитим асфальтом, але не хоче повноцінний кросовер-позашляховик.

Але в будь-якому випадку треба обирати машину з паспортним кліренсом не менше 15 см, а якщо база більше 2,5 м, то дорожній просвіт має бути більше. Власне, на 1,0 – 1,5 см кліренс можна “підняти” за рахунок шин з більшим профілем.

Двигун

Пересічний український користувач при виборі авто звертає увагу (принаймні, так повинно бути з точки зору здорового глузду) на такі характеристики двигуна:

Економічність.

Складність (вартість) обслуговування.

Надійність.

Потужність.

Вид пального.

Усі ці чинники пов’язані між собою, тому на ділі покупці автомобіля часто підходять до питання з іншого боку – обираючи перш за все тип пального: бензин чи дизель.

Бензин. В умовах України цей тип мотора більш, так би мовити, універсальний. Він дешевший в ремонті і обслуговуванні, особливо коли йдеться про вживані машини, а головне – дає змогу встановити ГБО. А газ, своєю чергою, дозволяє майже удвічі знизити витрати на пальне. Крім того, в умовах воєнного часу власники машин з ГБО почуваються впевненіші за інших, адже вони мали удвічі більше шансів отримати пальне під час його дефіциту.

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З мінусів “бензинок” – серед імпортованих з Європи вживаних машин таких моторів обмаль. Річ у тому, що в розвинених країнах домінують або дизелі, або сумнівні з української точки зору малолітражні моторчики об’ємом 0,9 – 1,2 л та з турбіною.

Запас кліренсу знадобиться не лише на путівцях, а й на асфальті з вибоїнами та колійністю.

Дизель. Дизельні мотори останніх поколінь вражають реальним споживанням 4,5 – 5,0 л/100. Натомість вони мають у конструкції багато дорогих компонентів, які у випадку ремонту зводять усю економію на пальному нанівець. Це дуже важлива обставина, бо левова частка авто, придбаних в Україні – це машини з реальним пробігом понад 300 тис, тобто з виробленим ресурсом. Але, як було сказано вище, обирати особливо нічого – серед сучасних і не старих за роками машин абсолютна більшість – дизельні.

Трансмісія

В українських умовах однаково добре працюють як автоматичні трансмісії, так і механічні. Хоча багато які покупці вживаних машин свідомо обирають саме “механіку”, навіть коли “автомат” не дорожчий за ціною. Бо розуміють, що ремонт “автомата” може стати у ціну самої машини.

Щодо повного чи моноприводу, багато хто з наших земляків мріє про 4х4. При тому, що об’єктивно пересічному українському автомобілістові машина з трансмісією 4х4 у повсякденному використанні особливо і не потрібна. За винятком хіба що може кількох зимових днів, коли комунальники не встигають прибрати з вулиць сніг. Певно, тому з року в рік половина куплених українцями кросоверів (майже позашляховики!) таки мають монопривід – і водії чудово обходяться без 4х4.

Марка та модель

Не треба бути аналітиком, щоб зрозуміти, які марки та моделі останні кілька років обирають автомобілісти нашої країни. На вулицях масово побільшало свіжих VW Passat в європейській та американських версіях, Skoda Octavia, VW Golf, Renault Megan та Ford Focus – всі двох передостанніх поколінь. Якщо чесно, це не завжди вибір саме українців – це те, що їм може запропонувати вторинний ринок європейських країн.

Є моделі, які хочуть придбати не через придатність до тих чи інших умов, а в першу чергу – через іміджеві міркування.

Хто має менше амбіцій і більше раціоналізму, цілком успішно обходиться бестселером не таких давніх років Daewoo/ZAZ Lanos в усіх його модифікаціях. Машина не те щоб видатна з практичної точки зору, але надійна і дешева в утриманні. Тому тих, хто її купує, доволі багато – ця корейсько-українська машина на другому місце серед моделей, проданих у нас 2022 року. І не стають на заваді низький кліренс, тіснуватий салон та неекономічні мотори.

Показово, що Lanos у доброму стані коштує не дешевше гарненького з виду VW Golf V – люди добре розуміють різницю в утриманні VW і “Ланоса”.

Рекомендація “Авто 24”

Вибір моделі для українського автомобіліста дуже залежить від місцевості, де він мешкає, точніше, де машина буде експлуатуватись. І вітчизняному водієві, який обирає собі машину, треба мати це на увазі. Як бачите, сотні тисяч громадян обходяться простеньким Lanos`ом з його суто “асфальтовим” характером. Але ж з іншого боку, “на кожен день” потрібен кросовер чи конкретний позашляховик. Тож у цьому питанні варто не слідувати загальним тенденціям, а обирати машину суто під свої потреби. Навіть якщо вона здаватиметься комусь незручною і немодною.

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