Защитный чехол для автомобиля может защитить машину от многих угроз – но для этого надо соблюсти несколько условий.
Беспощадное солнце, клеевой сок деревьев, жесткий снег и лед, пыль, кислотный дождь и птичий помет – от этих невзгод машину действительно может уберечь тент (защитный чехол). Однако, если подобрать его неправильно, в некоторых случаях тент может нанести машине вред. Но начнем с нестрашного.
Идеального повторения чехлом формы кузова достичь удается не всегда. Но это необязательно – главное, чтобы тент был хорошо зафиксирован.
Как выбрать тент (чехол)
Подбирать защитный чехол для своего авто владелец должен по нескольким критериям. Приводим их по порядку важности.
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- Размеры. Вообще производители тентов для легковых автомобилей маркируют их размеры по буквенной системе – S, M, L, XL и т. п (таблицу значений приводим ниже). Причем чаще всего встречаются две категории тентов – для трехобъемных кузовов (маркируются как седан или просто буквами) и для двухобъемных (маркируются как jeep в понимании внедорожник). Но в любом случае надо оговорить с продавцом возможность поменять тент в случае несоответствия размера.
- Материал. Вообще каждому материалу производители тентов дают название – “оксфорд”, “тарпаулин”, “поливинилхлоридный” (ПВХ) “полиуретановый”, но вам они вряд ли что-то скажут. Главное для вас – выяснить у продавца, какая из тканей лучше дышит. Да, материал должен дышать, то есть не быть сплошной пленкой, а пропускать воздух. Иначе под чехлом не будет вентиляции, и чрезмерные температура и влажность будут портить краску и провоцировать коррозию металлических частей в незащищенных местах. При этом материал должен оставаться водостойким.
- Наличие подкладки. Под воздействием ветра в отдельных местах чехол может елозить по кузову и в конце концов оставить на нем помутнение лакокрасочного покрытия – потертости. Чтобы предотвратить это, у хорошего тента должна быть мягкая подкладка, подшитая с внутренней стороны ткани. (Разница в цене – около 200 – 250 грн.)
- Наличие карманов для зеркал. Многие из самых дешевых тентов не удастся натянуть на машину, не сложив зеркала. Но большинство чехлов имеют для них специальные карманы.
- Наличие молний у дверей. Чтобы оставить возможность попасть в салон, не снимая тента, у более дорогих моделей есть застежка-молния возле водительской двери и иногда – с стороны багажника.
Угадать с размерами – первая задача автомобилиста при покупке тента (чехла) для кузова автомобиля
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Таблица размеров тентов (чехлов) для легковых автомобилей
|
Размер
|
Длина, см
|
Ширина, см
|
Высота, см
|
S
|
406
|
165
|
120
|
M
|
435
|
165
|
120
|
L
|
485
|
178
|
120
|
XL
|
535
|
178
|
120
|
ХXL
|
572
|
200
|
120
|
Jeep S
|
406
|
178
|
145
|
Jeep M
|
432
|
185
|
145
|
Jeep L
|
457
|
185
|
145
|
Jeep XL
|
483
|
196
|
145
|
Jeep ХXL
|
508
|
196
|
152
|
Jeep ХХXL
|
534
|
196
|
152
|
Jeep ХХХXL
|
572
|
203
|
160
Если тент приобретается для защиты машины от солнца летом, особенно важны его светоотражающие свойства. Ведь под темной тканью авто также нагреется
Ошибки при выборе и использовании тента
На основе нашего опыта использования чехла для легкового авто предлагаем несколько советов.
- Грязный автомобиль. Желательно не накрывать грязную машину тентом – присохший грунт и песок будут работать как абразив в тех местах, где тент будет хотя бы немного двигаться. Также грязь – место, где будет собираться влага, а это – первый шаг к влажной атмосфере под тентом и к коррозии.
- Мокрый автомобиль. Под тентом должно быть сухо, после дождя желательно снять тент и просушить его и машину.
- Незакрепленный чехол. Желание создать определенную вентиляцию под чехлом в ветренный день может привести к потертостям на лаке кузова. Фиксируйте тент всеми штатными средствами, чтобы не было интенсивного трения о кузов.
- Тент короткий. Распространенная проблема – купленный без примерки тент оказался немного мал по высоте, и его нижняя кромка с эластичной резиновой оторочкой не дотягивается до низа машины и не заходит под пороги и бамперы. Это не очень хорошо, поскольку такой тент не фиксируется как следует и может сползать.
Для длительного хранения авто несколько лучший вариант – тент, который не касается машины. Но он боится сильного ветра и снегопадов
Рекомендация Авто24
Лакокрасочное покрытие автомобиля может пострадать от средства, призванного его защищать – то есть от самого тента (чехла). Поэтому отнеситесь к его выбору вдумчиво. А если нет возможности приобрести заведомо качественное и безопасное изделие, продумайте другие варианты уберечь машину от угроз – например, позаботьтесь о другом месте парковки.
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