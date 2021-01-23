Защитный чехол для автомобиля может защитить машину от многих угроз – но для этого надо соблюсти несколько условий.

Беспощадное солнце, клеевой сок деревьев, жесткий снег и лед, пыль, кислотный дождь и птичий помет – от этих невзгод машину действительно может уберечь тент (защитный чехол). Однако, если подобрать его неправильно, в некоторых случаях тент может нанести машине вред. Но начнем с нестрашного.

Идеального повторения чехлом формы кузова достичь удается не всегда. Но это необязательно – главное, чтобы тент был хорошо зафиксирован.

Как выбрать тент (чехол)

Подбирать защитный чехол для своего авто владелец должен по нескольким критериям. Приводим их по порядку важности.

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Размеры . Вообще производители тентов для легковых автомобилей маркируют их размеры по буквенной системе – S, M, L, XL и т. п (таблицу значений приводим ниже). Причем чаще всего встречаются две категории тентов – для трехобъемных кузовов (маркируются как седан или просто буквами) и для двухобъемных (маркируются как jeep в понимании внедорожник). Но в любом случае надо оговорить с продавцом возможность поменять тент в случае несоответствия размера.

Материал . Вообще каждому материалу производители тентов дают название – “оксфорд”, “тарпаулин”, “поливинилхлоридный” (ПВХ) “полиуретановый”, но вам они вряд ли что-то скажут. Главное для вас – выяснить у продавца, какая из тканей лучше дышит. Да, материал должен дышать, то есть не быть сплошной пленкой, а пропускать воздух. Иначе под чехлом не будет вентиляции, и чрезмерные температура и влажность будут портить краску и провоцировать коррозию металлических частей в незащищенных местах. При этом материал должен оставаться водостойким.

Наличие подкладки . Под воздействием ветра в отдельных местах чехол может елозить по кузову и в конце концов оставить на нем помутнение лакокрасочного покрытия – потертости. Чтобы предотвратить это, у хорошего тента должна быть мягкая подкладка, подшитая с внутренней стороны ткани. (Разница в цене – около 200 – 250 грн.)

Наличие карманов для зеркал . Многие из самых дешевых тентов не удастся натянуть на машину, не сложив зеркала. Но большинство чехлов имеют для них специальные карманы.

Наличие молний у дверей. Чтобы оставить возможность попасть в салон, не снимая тента, у более дорогих моделей есть застежка-молния возле водительской двери и иногда – с стороны багажника.

Угадать с размерами – первая задача автомобилиста при покупке тента (чехла) для кузова автомобиля

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Таблица размеров тентов (чехлов) для легковых автомобилей

Размер Длина, см Ширина, см Высота, см S 406 165 120 M 435 165 120 L 485 178 120 XL 535 178 120 ХXL 572 200 120 Jeep S 406 178 145 Jeep M 432 185 145 Jeep L 457 185 145 Jeep XL 483 196 145 Jeep ХXL 508 196 152 Jeep ХХXL 534 196 152 Jeep ХХХXL 572 203 160

Если тент приобретается для защиты машины от солнца летом, особенно важны его светоотражающие свойства. Ведь под темной тканью авто также нагреется

Ошибки при выборе и использовании тента

На основе нашего опыта использования чехла для легкового авто предлагаем несколько советов.

Грязный автомобиль . Желательно не накрывать грязную машину тентом – присохший грунт и песок будут работать как абразив в тех местах, где тент будет хотя бы немного двигаться. Также грязь – место, где будет собираться влага, а это – первый шаг к влажной атмосфере под тентом и к коррозии.

. Желательно не накрывать грязную машину тентом – присохший грунт и песок будут работать как абразив в тех местах, где тент будет хотя бы немного двигаться. Также грязь – место, где будет собираться влага, а это – первый шаг к влажной атмосфере под тентом и к коррозии. Мокрый автомобиль . Под тентом должно быть сухо, после дождя желательно снять тент и просушить его и машину.

. Под тентом должно быть сухо, после дождя желательно снять тент и просушить его и машину. Незакрепленный чехол . Желание создать определенную вентиляцию под чехлом в ветренный день может привести к потертостям на лаке кузова. Фиксируйте тент всеми штатными средствами, чтобы не было интенсивного трения о кузов.

. Желание создать определенную вентиляцию под чехлом в ветренный день может привести к потертостям на лаке кузова. Фиксируйте тент всеми штатными средствами, чтобы не было интенсивного трения о кузов. Тент короткий. Распространенная проблема – купленный без примерки тент оказался немного мал по высоте, и его нижняя кромка с эластичной резиновой оторочкой не дотягивается до низа машины и не заходит под пороги и бамперы. Это не очень хорошо, поскольку такой тент не фиксируется как следует и может сползать.

Для длительного хранения авто несколько лучший вариант – тент, который не касается машины. Но он боится сильного ветра и снегопадов

Рекомендация Авто24

Лакокрасочное покрытие автомобиля может пострадать от средства, призванного его защищать – то есть от самого тента (чехла). Поэтому отнеситесь к его выбору вдумчиво. А если нет возможности приобрести заведомо качественное и безопасное изделие, продумайте другие варианты уберечь машину от угроз – например, позаботьтесь о другом месте парковки.

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