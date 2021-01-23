Захисний чохол для автомобіля може захистити машину від багатьох загроз – але для цього треба дотриматися кількох умов.

Нещадне сонце, клейовий сік дерев, жорстка крига, пил, кислотний дощ та пташиний послід – від цих негараздів машину справді може захистити тент (захисний чохол). Проте, якщо підібрати його неправильно, у деяких випадках тент може завдати машині шкоди. Але почнемо з не страшного.

Ідеального повторення чохлом форми кузова досягти вдається не завжди. Але це необов’язково – головне, щоб тент був добре зафіксований.

Як вибрати тент (чохол)

Підбирати захисний чохол для свого авто власник має за кільком критеріями. Наводимо їх за порядком важливості.

ТАКОЖ ЦІКАВО: Автомобіль якого кольору нагрівається на сонці сильніше

Розміри. Взагалі виробники тентів для легкових автомобілів маркують їхні розміри за літерною системою – S, M, L, XL тощо (таблицю значень подаємо нижче). Причому найчастіше зустрічаються дві категорії тентів – для трьохоб’ємних кузовів (маркуються як седан або просто літерами) і для двохоб’ємних (маркуються як jeep у розумінні позашляховик). Але в будь-якому випадку треба обумовити з продавцем можливість поміняти тент у випадку невідповідності розміру.

Матеріал . Взагалі кожному матеріалу виробники тентів дають назву – “оксфорд”, “тарпаулін”, “полівініл хлоридний” (ПВХ) “поліуретановий”, але вам вони навряд чи щось скажуть. Головне для вас – з’ясувати у продавця, яка з тканин краще дихає. Так, матеріал повинен дихати, тобто не бути суцільною плівкою, а пропускати повітря. Інакше під чохлом не буде вентиляції, і надмірні температура і вологість псуватимуть фарбу і провокуватимуть корозію металевих частин у незахищених місцях. При цьому матеріал має залишатися водостійким.

Наявність підкладки. Рухаючись на вітру, в окремих місцях чохол може рухатись кузовом і врешті-решт залишити на ньому помутніння лакофарбового покриття – потертості. Аби запобігти цьому, у гарного тенту має бути м’яка підкладка, підшита з внутрішнього боку тканини. (Різниця в ціні – близько 200 – 250 грн.)

Наявність кишень для дзеркал . Багато які з найдешевших тентів не вдасться натягнути на машину, не склавши дзеркала. Але більшість чохлів мають для них спеціальні кишені.

Наявність блискавок біля дверей. Щоб залишити можливість потрапити до салону, не знімаючи тенту, у більш дорогих моделей є застібка-блискавка коло водійської двері та іноді – з боку багажника.

Вгадати з розмірами – перше завдання автомобіліста при купівлі тента (чохла) для кузова автомобіля

ТАКОЖ ЦІКАВО: Як зберегти кузов автомобіля зимою: наносимо віск

Таблиця розмірів тентів (чохлів) для легкових автомобілів

Размір Довжина, см Ширина, см Висота, см S 406 165 120 M 435 165 120 L 485 178 120 XL 535 178 120 ХXL 572 200 120 Jeep S 406 178 145 Jeep M 432 185 145 Jeep L 457 185 145 Jeep XL 483 196 145 Jeep ХXL 508 196 152 Jeep ХХXL 534 196 152 Jeep ХХХXL 572 203 160

Якщо тент купується для захисту машини від сонця влітку, особливо важливі його світловідбиваючі властивості. Адже під темною тканиною авто також нагріється



Помилки при виборі та використанні автомобільного тенту

На основі нашого досвіду використання чохла для легкового авто пропонуємо кілька порад.

Брудний автомобіль . Бажано не накривати брудну машину тентом – присохлий грунт і пісок працюватимуть як абразив у тих місцях, де тент буде бодай трохи рухатися. Також бруд – місце, де збиратиметься волога, а це – перший крок до вологої атмосфери під тентом і до корозія.

Мокрий автомобіль . Під тентом має бути сухо, після дощу бажано зняти тент і просушити його і машину.

Незакріплений чохол . Бажання створити певну вентиляцію під чохлом у день з вітерцем може призвести до потертостей на лаку кузова. Фіксуйте тент, аби не було інтенсивного тертя з кузовом.

Тент короткий. Поширена проблема – придбаний без примірки тент виявився трохи замалим за висотою, і його нижня кромка з гумовою стрічкою не дотягується до низу машини і не заходить під пороги та під низ бамперів. Це не дуже добре, оскільки такий тент не фіксується як слід і може сповзати.

Для тривалого зберігання авто дещо кращий варіант – тент, який не торкається машини. Але він боїться сильного вітру та снігопадів

Рекомендація Авто24

Лакофарбове покриття автомобіля може постраждати навіть від засобу, покликаного його захистити – тобто від самого тенту (чохла). Тому поставтеся до його вибору вдумливо. А якщо немає змоги придбати якісний і безпечний виріб, продумайте інші варіанти збереження машини від загроз – наприклад, подбайте про інше місце паркування.

ТАКОЖ ЦІКАВО: Навіщо закутувати колеса у спеку