Если планируете путешествие за границу на собственном авто, не забывайте об особых условиях в период карантина.

Да, выехать можно, но не в каждую страну. Помните, почти все страны-соседи (с которыми граничит наше государство) прибегли к ограничительным мерам, условия которых уже несколько раз менялись.

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Поэтому, прежде чем отправиться в путешествие, проверьте:

✅ Режим работы КПП на границе. Таможенная служба Украины создала оперативную карту пунктов пропуска специально на период карантинных ограничений, чтобы отслеживать статус работы пропускных пунктов: https://bit.ly/3dSAnLr

✅ Требования к въезду и рекомендации по пребыванию в стране, куда планируете путешествие.

Что еще следует помнить в целях безопасности и беспроблемного выезда?

✅Если вы заболели, откажитесь от поездки, оставайтесь дома.

✅Позаботьтесь о наличии масок – в некоторых местах без них до сих пор не пускают.

✅Проветривайте салон автомобиля, по возможности смените фильтр воздуха в салоне.

✅Позаботьтесь о наличии всех документов для выезда, в т. ч. и о страховых полисах для себя и семьи, "зеленой карте" на авто.

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