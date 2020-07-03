Якщо плануєте подорож за кордон на власному авто, не забувайте про особливі умови у період карантину.

Так, виїхати можна, але не до кожної країни. Пам'ятайте, майже всі країни-сусіди (з якими межує наша держава) вдалися до обмежувальних заходів, умови яких вже декілька разів змінювалися.

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Тож, перш ніж вирушати у подорож, перевірте:

✅ Режим роботи КПП на кордоні. Митна служба України створила оперативну мапу пунктів пропуску спеціально на період карантинних обмежень, щоб відслідковувати статус роботи пропускних пунктів: https://bit.ly/3dSAnLr

✅ Вимоги до в'їзду та рекомендації щодо перебування в країні, куди плануєте подорож.

Що ще слід пам'ятати з метою безпеки та безпроблемного виїзду?

✅Якщо ви занедужали, відмовтеся від поїздки, залишайтеся вдома.

✅Подбайте про наявність масок - у деякі місця без них досі не пускають.

✅Провітрюйте салон автомобіля, за можливості змініть фільтр повітря у салоні.

✅Подбайте про наявність усіх документів для виїзду, в т.ч. і про страхові поліси для себе та родини, “зелену картку” на авто.

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