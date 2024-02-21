Недавно американский автопроизводитель открыл заказы на обновленную Tesla Model 3 Highland в Европе и Китае. Совсем скоро Tesla начнет продавать его в США, а потому виртуальные художники изобразили его в кузове универсал.

В актуальной линейке Tesla есть знаменитый пикап Cybertruck, кроссовер Model Y, который, по слухам, скоро тоже получит обновление, а также седан Model 3. Кроме того, многие люди задумываются, выполнит ли Tesla обещание относительно доступного электромобиля – так называемой Model 2 за 25 тысяч долларов.

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Однако, не все покупатели хотят иметь огромный пикап, городской кроссовер, или классический седан. Зато некоторые люди хотели бы иметь более практичную версию Model 3, которая не выглядела бы такой раздутой, как Model Y. Мастер CGI графики создал такой автомобиль.

Автор дизайнерского проекта, известный в сети под псевдонимом theottle, превратил обновленную Tesla Model 3 Highland в универсал. Он поделился изображением авто с подписью: "наконец-то воссоздал универсал Tesla Model 3 более пропорциональным способом".

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Его секрет заключался в простом увеличении заднего свеса, поскольку мастер пикселей считает, что Model 3 имеет проблему с высокой крышей, из-за чего создание универсала превращается в нечто похожее на минивэн. Как отметил автор, такой автомобиль был бы очень популярным в Европе и немного жаль, что Tesla не продает такой универсал.