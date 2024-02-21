Нещодавно американський автовиробник відкрив замовлення на оновлену Tesla Model 3 Highland в Європі та Китаї. Зовсім скоро Tesla почне продавати його в США, а тому віртуальні художники зобразили його в кузові універсал.

В актуальній лінійці Tesla є славнозвісний пікап Cybertruck, кросовер Model Y, який, за чутками, скоро теж отримає оновлення, а також седан Model 3. Крім того, багато людей замислюються, чи виконає Tesla обіцянку щодо доступного електромобіля – так званої Model 2 за 25 тисяч доларів.

Читайте також: Працівники Tesla будуть жити на заводах компанії

Однак, не всі покупці бажають мати величезний пікап, міський кросовер, чи класичний седан. Натомість деякі люди хотіли б мати більш практичну версію Model 3, яка не виглядала б такою роздутою, як Model Y. Майстер CGI графіки створив такий автомобіль.

Автор дизайнерського проєкту, відомий в мережі під псевдонімом theottle, перетворив оновлену Tesla Model 3 Highland на універсал. Він поділився зображенням авто з підписом: «нарешті відтворив універсал Tesla Model 3 більш пропорційним способом».

Читайте також: У Харкові божевільний на очах у всіх розтрощив Tesla Model S

Його секрет полягав у простому збільшенні заднього звису, оскільки майстер пікселів вважає, що Model 3 має проблему з високим дахом, через що створення універсала перетворюється на щось схоже на мінівен. Як зазначив автор, такий автомобіль був би дуже популярним в Європі й трохи шкода, що Tesla не продає такий універсал.