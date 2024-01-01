Как выглядит электрический G-Class Папы Римского: фото

Mercedes-Benz поставляет автомобили в Ватикан в течение 94 лет, и в течение последних 45 лет Папа Римский использует известные “папамобили”, на базе Mercedes-Benz G-Class. Однако, впервые за всю историю компания создала уникальную машину в версии электромобиля.

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В основу авто был положен недавно представленный электрический “Geländewagen”. Это означает, что новый “папамобиль” имеет четырехмоторную силовую установку. Компания говорит, что она была адаптирована к особо низким скоростям, необходимых для публичных выступлений.

Стандартный электрический G-Class имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 116 кВт-ч, а также совокупную мощность 587 л.с. и 1163 Нм крутящего момента. Это позволяет внедорожнику разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды, развивать максимальную скорость 180 км/ч и иметь запас хода в 385 км.

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Электрический “папамобиль” лишился задней левой двери, тогда как правая дверь открывается в обратную сторону. Кроссовер покрасили в белый цвет. Сзади установили повышенную платформу со специальным местом для понтифика и двумя местами сзади для охраны. Если ожидается плохая погода, электрический “Geländewagen” можно оснастить жесткой крышей, которая обеспечивает небольшую защиту.