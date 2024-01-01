Як виглядає електричний G-Class Папи Римського: фото

Mercedes-Benz постачає автомобілі до Ватикану протягом 94 років, і протягом останніх 45 років Папа Римський використовує відомі “папамобілі”, на базі Mercedes-Benz G-Class. Проте, вперше за всю історію компанія створила унікальну автівку у версії електромобіля.

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В основу авто було покладено нещодавно представлений електричний “Geländewagen”. Це означає, що новий “папамобіль” має чотиримоторну силову установку. Компанія каже, що вона була адаптована до особливо низьких швидкостей, необхідних для публічних виступів.

Стандартний електричний G-Class має акумуляторну батарею ємністю 116 кВт-год, а також сукупну потужність 587 к.с. й 1163 Нм крутного моменту. Це дозволяє позашляховику розганятися від 0 до 100 км/год за 4,6 секунди, розвивати максимальну швидкість 180 км/год та мати запас ходу в 385 км.

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Електричний “папамобіль” позбувся задньої лівої двері, тоді як праві двері відкриваються у зворотній бік. Кросовер пофарбували в білий колір. Позаду встановили підвищену платформу зі спеціальним місцем для понтифіка й двома місцями позаду для охорони. Якщо очікується погана погода, електричний “Geländewagen” можна оснастити жорстким дахом, який забезпечує невеликий захист.