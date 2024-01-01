Как выглядит Mercedes-Benz G-Class за 5 тысяч долларов: видео

Однако, как отмечает Motor1, блогерам с YouTube-канала “G Wheel'n” удалось отыскать самый дешевый Gelandewagen в мире. Он обошелся авторам видео всего в 5000 долларов. На первый взгляд, автомобиль не имеет кузовных повреждений.

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В частности, все элементы имеют одинаковую покраску. Колесные диски и шины в очень хорошем состоянии, а все имеющиеся окна оригинальные. Однако, двигаться своим ходом внедорожник сначала не смог, поскольку имел разряженный аккумулятор.

Авторы запустили двигатель с помощью бустера и тогда машина с легкостью заехала на лафет. Как оказалось, главной причиной такой низкой стоимости является коррозия. Некоторые элементы, как вот пространство под лобовым стеклом начал покрываться ржавчиной. Однако, что интересно, рама абсолютно целая и выглядит почти идеально.

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Этот G-Class имел и другие проблемы. В частности, на панели приборов отображалось множество предупредительных индикаторов, в том числе о низком уровне моторного масла и антифриза. Также в машине не работали задние фонари. В общем, данный Mercedes-Benz еще можно было восстановить, однако его предыдущий владелец решил продать автомобиль, чтобы завершить другие собственные проекты.