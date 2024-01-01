Як виглядає Mercedes-Benz G-Class за 5 тисяч доларів: відео

Однак, як зазначає Motor1, блогерам з YouTube-каналу “G Wheel'n” вдалось відшукати найдешевший Gelandewagen у світі. Він обійшовся авторам відео всього в 5000 доларів. На перший погляд, автівка не має кузовних пошкоджень.

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Зокрема, усі елементи мають однакове фарбування. Колісні диски та шини у дуже хорошому стані, а усі наявні вікна оригінальні. Однак, рухатись своїм ходом позашляховик спершу не зміг, оскільки мав розряджений акумулятор.

Автори запустили двигун за допомогою бустера й тоді автівка з легкістю заїхала на лафет. Як виявилось, головною причиною такої низької вартості є корозія. Деякі елементи, як от простір під лобовим склом почав вкриватись іржею. Однак, що цікаво, рама абсолютно ціла й виглядає майже ідеально.

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Цей G-Class мав й інші проблеми. Зокрема, на панелі приборів відображалось безліч попереджувальних індикаторів, у тому числі про низький рівень моторної оливи та антифризу. Також в автівці не працювали задні ліхтарі. Загалом, даний Mercedes-Benz ще можна було відновити, проте його попередній власник вирішив продати автомобіль, аби завершити інші власні проєкти.